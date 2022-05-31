استقبلت الأسواق السعودية رسمياً سيارة إمجراند الجديدة كلياً لعام 2023، أحد موديلات مجموعة سيارات السيدان من ماركة سيارات جيلي، حيث كشفت شركة الوعلان الوكيل الحصري لسيارات جيلي في المملكة منذ عام 2020، عن سيارة إمجراند الرائعة والجديدة كلياً من الجيل الرابع في سلسلة موديلات إمجراند، التي تم إطلاقها لأول مرة في عام 2009، في حفل أقيم بهذه المناسبة بمقر الشركة في مدينة الرياض بحضور كبار المسؤولين في شركة جيلي.

وبهذه المناسبة قال نائب الرئيس التنفيذي لقسم العمليات والتطوير في شركة الوعلان محمد نبيل الخلاوي: يأتي التدشين الرسمي لسيارة إمجراند 2023 بعد أن قطعنا شوطاً طويلاً منذ شهر مايو 2020، عندما شرعت كل من شركة جيلي-الوعلان في إعادة إطلاق ماركة جيلي التجارية في السوق، ومنذ ذلك الحين لم يكن هنالك أي تراجع في مسيرة التقدم والاستمرار، وبفضل الله حققنا نجاحات عده من زيادة في المبيعات والحصة السوقية بالاخص في فئة (اس يو في) والفئة المتوسطة.

وعن سيارة إمجرند الجديدة أوضح الخلاوي أنه تم تصميمها وفقاً للبنية المعمارية المعيارية الذكية (BMA) العالمية الشهيرة، التي تعتبر من أفضل معايير التصميم المتعلقة بالسلامة والمساحة والتكنولوجيا في فئتها، وسوف تصبح اليوم الأفضل في تشكيلة سيارات مجموعة جيلي-الوعلان الحالية.

من جانبه قال كوك جو مدير عام جيلي الشرق الأوسط ونائب الرئيس التنفيذي للأعمال الدولية: «سعت شركة جيلي في كل جيل من سيارات إمجراند، نحو الاستثمار في جعلها السيارة الأفضل في فئتها بمواصفات ومزايا في غاية الروعة والتطوّر، وبناء على ذلك وعلى مدى السنوات العشر المتتالية الماضية، كانت سيارة إمجراند هي سيارة السيدان الأكثر مبيعاً في الصين حيث تم بيع ما يقارب من 3.40 مليون وحدة منها حتى الآن على مستوى العالم، وتعد منطقة الشرق الأوسط من أوائل الأسواق الخارجية التي تم فيها طرح سيارة إمجراند الجديدة كلياً بعد ظهورها لأول مرة في الصين في العام الماضي، وهو دليل قوي على ثقة شركة جيلي العالية في هذا السوق».

لقد تم تجميع سيارة إمجراند الجديدة كلياً في مصنع شركة جيلي بمقاطعة تشانغشينغ، وهو مصنع يستخدم الذكاء الاصطناعي من الجيل الخامس (5G) المتطور في إطار نهج لا مثيل له في عالم التصنيع الذكي، الذي يستند إلى تصميم السيارات وفقاً للبنية المعمارية المعيارية الذكية (BMA) العالمية التي تم تطويرها داخل مجموعة جيلي للسيارات، حيث تُستخدم هذه البنية أيضاً في إنتاج سيارات كولراي ذات الدفع الرباعي «إس يو في» متعددة الأغراض التي تم تصميمها لتتجاوز معايير تصنيف السلامة 5 نجوم وفقاً لبرنامج تقييم السيارات الجديدة (NCAP) في جميع أنحاء العالم. إضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين التأكد من موثوقية السيارة ومتانتها بفضل اختبار المسافات والتحقق من صحتها، وفقاً لتقنية البنية المعمارية المعيارية الذكية (BMA) العالمية، الذي تجاوز 5 ملايين كيلومتر.

يتم تشغيل سيارة إمجراند الجديدة كلياً بواسطة محرك جديد بتوقيت الصمام المتغير المزدوج (DVVT) 1.5 لتر الذي يعمل بالشفط الطبيعي الأمر الذي يؤدي إلى إنتاج 102 حصان عند 5600 دورة في الدقيقة وعزم دوران 142 نيوتن، وهو محرك خفيف الوزن نظراً لتصنيعه بالكامل من سبائك الألومنيوم ويستخدم سلسلة توقيت لسهولة الصيانة وتحقيق عمر أطول، كما أنه مزوّد بناقل حركة بتغير مستمر بـ8 سرعات (CVT) يوفر تسارعاً أفضل مع الحد الأدنى من اضطرابات التغيير ويتميز بالاستجابة السريعة.

إن سيارة إمجراند الجديدة كلياً مزودة بأحدث نظام راديتور من شركة جيلي Energy Pulse محاط بمصابيح أمامية ومصابيح نهارية تعمل جميعها بتقنية ليد LED، كما تحتوي على ميزة التشغيل التلقائي التي تسمح للمصابيح الأمامية بالتشغيل تلقائياً عندما يصبح الجو المحيط بالسيارة مظلماً، وتحتوي المصابيح الخلفية على 190 مصباح LED. وتوجد سيارة إمجراند الجديدة كلياً بستة ألوان: أزرق، أزرق داكن، ذهبي، رمادي، أحمر، وأبيض.

المقاعد مصنوعة من إسفنج «رغوة الذاكرة» مع الجلد المدبوغ الفاخر الخفيف وغطاء جلدي اصطناعي صديق للبيئة، كما أن عجلة القيادة مغلّفة أيضاً بمادة جلدية باردة للتأكد من أنها لا تحتفظ بالحرارة حتى لو تركت السيارة مكشوفة تحت أشعة الشمس المباشرة، إضافة إلى ذلك فإن صندوق الأمتعة بحجم 500 لتر كما يمكن توسيعه أكثر باستخدام المقاعد الخلفية التي يمكن إمالتها بنسبة 60:40.

إضافة إلى مزايا السلامة التي تبطل مفعول الصدمات والتفاعلية مثل نظام منع انغلاق المكابح ABS مع نظام التوزيع المتماثل للكبح EBD، وبرنامج الاستقرار الإلكتروني، والتحكم في نظام السحب، والتحكم في صعود التلال، ومكابح الانتظار الكهربائية مع الإمساك التلقائي، ووجود ست وسائد هوائية، تتميز سيارة إمجراند بثلاثة رادارات عكسية تعمل بالموجات فوق الصوتية وكاميرا خلفية بزاوية عريضة عالية الوضوح، ونظام مراقبة درجة الحرارة والضغط في الوقت الفعلي ونظام مراقبة ذكية خلفي خاص ينبه السائق بأن يفحص المقاعد الخلفية قبل الخروج من السيارة.

توجد أمام مقعد السائق في سيارة إمجراند لوحة أجهزة رقمية مقاس 12.3 بوصة تتميز بواجهة ثلاثية الأبعاد وشاشة عالية الدقة، كما توجد شاشة عرض مركزية مقاس 8 بوصات مزودة بمزايا ترفيه رائعة وعناصر تحكم في وظائف السيارة المختلفة مثل تغيير أوضاع القيادة (من Eco أو Comfort أو Sport) وإمكانية فتح وإغلاق فتحة السقف إلى جانب التحكم الذكي في مكيف الهواء.