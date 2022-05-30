يتميز ببطارية ضخمة بسعة 6000 مللي أمبير في الساعة وشحن فائق السرعة من هواوي – HUAWEI SuperCharge بقدرة 22.5 واط

أعلنت شركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية عن إطلاق هاتف HUAWEI nova Y70، أحدث هاتف من الفئة الابتدائية مع أطول عمر للبطارية. يجلب الهاتف إلى الطاولة بطارية ضخمة بسعة 6000 مللي أمبير في الساعة مع شاحن فائق السرعة من هواوي – HUAWEI SuperCharge بقدرة 22.5 واط، وشاشة كاملة العرض من هواوي - HUAWEI FullView بحجم 6.75 بوصة، وكاميرا ثلاثية صلبة بدقة 48 ميجا بكسل مدعمة بالذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى سعة تخزين داخلية كبيرة تبلغ 128[1] جيجابايت.

هاتف HUAWEI nova Y70

سلسلة هواتف HUAWEI nova Y مصممة خصيصًا للأجيال الشابة وتركز على مواهب الشباب. أدى التكرار الأخير للسلسلة إلى تحسين تجربة المستخدم بشكل ملحوظ في جميع الجوانب. تم تجهيز هاتف HUAWEI nova Y70 ببطارية كبيرة تبلغ 6000 مللي أمبير في الساعة (القيمة النموذجية) والتي توفر طاقة كافية تدوم لأيام بشحنة كاملة واحدة. يبرز هاتف HUAWEI nova Y70 بين الأجهزة الأخرى بنفس السعر، حيث يدعم تقنية الشحن فائق السرعة من هواوي - HUAWEI SuperCharge[2] بقدرة 22.5 واط (10 فولت / 2.25 أمبير). يمكن للمستهلكين شحن الهاتف الذكي لمدة 10 دقائق والاستمتاع بتشغيل الفيديو لمدة 3 ساعات[3]. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام هاتف HUAWEI nova Y70 كبنك طاقة يوفر الهاتف منفذ طاقة (10v/1A[4]) لدعم الشحن العكسي السلكي للأجهزة مثل الساعات الذكية، الأساور والهواتف الذكية. عند تشغيل وضع البطارية المنخفضة عندما تكون البطارية عند 5% يمكن لهاتف HUAWEI nova Y70 الاستعداد لمدة تصل إلى 12 ساعة قبل إيقاف التشغيل. يمكن للمستخدمين الاعتماد عليه دون القلق من أن البطارية قد تنفد في لحظة حرجة.

يتميز هاتف HUAWEI nova Y70 بشاشة عرض كاملة HUAWEI FullView مقاس 6.75 بوصة. سواء كانت الصور أو مقاطع الفيديو أو الألعاب، يمكن للهاتف عرض المزيد من المحتوى بحجم أكبر. وفي الوقت نفسه، تتميز شاشة HUAWEI FullView Display بنسبة شاشة عالية، وفتحة كاميرا امامية ضيقة، حيث تتبنى الشاشة المسطحة الكلاسيكية مع ثقب واحد في المنتصف لتقديم تصميم بسيط وأنيق. بالإضافة إلى ذلك، فإن نسبة الشاشة إلى الجسم في هاتف HUAWEI nova Y70 تبلغ 90.26٪ حيث توفر الشاشة الكبيرة للمستخدمين تجربة بصرية غامرة عند اللعب ومشاهدة مقاطع الفيديو.

تدعم شاشة الهاتف HUAWEI nova Y70 تقنية اللمس المتعدد 10 نقاط الرائدة في الصناعة لتوفير استجابات سريعة حتى عندما يقوم المستخدم بإيماءات متعددة الأصابع. علاوة على ذلك، لتقليل العبء على عيون المستخدمين، يأتي الهاتف بميزات ذكية ستكون مفيدة مثل التعتيم الذكي والشاشة المضيئة ووضع الكتاب الإلكتروني بالإضافة إلى ميزة تحسين جودة الفيديو لتحسين تجربة المشاهدة للمستخدم. يمكن للمستهلكين أيضًا التقاط لقطات شاشة بسهولة باستخدام إيماءات المفصل.

يوفر هاتف HUAWEI nova Y70 للمستهلكين كاميرا ثلاثية قوية تعمل بالذكاء الاصطناعي توفر تصويرًا قويًا وعالي الجودة. تتكون الكاميرا الثلاثية المدعمة بالذكاء الاصطناعي من كاميرا رئيسية عالية الوضوح بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا ذات زاوية عريضة للغاية تبلغ 120 درجة بدقة 5 ميجابكسل وكاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل. تعد الكاميرا ذات الزاوية فائقة الاتساع مثالية للصور الجماعية، حيث تتيح الزاوية الواسعة إدخال المزيد من المحتوى في الإطار. تعمل كاميرا بعدسة العمق - Depth Camera على تعتيم خلفية الصورة للحفاظ على التركيز على الموضوع من خلال التصوير ثلاثي الأبعاد والعمق الدقيق. باستخدام الكاميرا الثلاثية، يتوفر للمستخدمين خيارات متعددة لميزات الكاميرا على هواتفهم لإنتاج صور بديناميكية وجودة أعلى.

يأتي هاتف HUAWEI nova Y70 بسعة تخزين تبلغ 128 جيجابايت، والتي يمكنها استيعاب ما يصل إلى 170 حلقة[5] مسلسل و 13000 أغنية وأكثر من 60 فيلمًا عالي الدقة[6]. إذا احتاج المستخدمون إلى مزيد من السعة التخزينية لجميع المحتويات المفضلة لديهم، فستسمح بطاقة [7]MicroSD بسعة تخزين تصل إلى 512 جيجابايت.

أخيرًا، بالنسبة لجميع التطبيقات والألعاب التي قد يحتاجها المستخدمون، يتوفر متجر AppGallery الموثوق والمبتكر وسهل الاستخدام والآمن على هاتف HUAWEI nova Y70 حيث يمكن للمستخدمين التنقل بسهولة واستكشاف والعثور على وتنزيل مجموعة واسعة من التطبيقات عالية الجودة.

السعر و التوافر

يتوفر هاتف HUAWEI nova Y70 بثلاثة ألوان: Pearl White[8] و Crystal Blue و Midnight Black في المملكة العربية السعودية بدءًا من بسعر 729 ريال سعودي من منصات هواوي عبر الإنترنت وتجار التجزئة المختارين. يأتي هاتف HUAWEI nova Y70 بضمان عامين يغطي دول مجلس التعاون الخليجي ومصر.