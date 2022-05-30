أقامت عبداللطيف جميل للسيارات، الموزع المعتمد لسيارات تويوتا في السعودية منذ عام 1955، حفلاً خاصاً بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لبدء دعمها لرياضة السيارات.

وجرى تنظيم الحفل على حلبة كورنيش جدة يوم السادس والعشرين من مايو 2022 برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، وبجهود مشتركة من عبداللطيف جميل للسيارات والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية للاحتفال بتاريخ طويل حافل بالإنجازات في هذه الرياضة في المملكة العربية السعودية.

ويعود تاريخ العلاقة بين عبداللطيف جميل للسيارات ورياضة السيارات في المملكة إلى العام 1997، حينما بادرت إلى تمهيد الطريق أمام استحداث المزيد من الفرص للارتقاء برياضة السيارات في المملكة. واستهلت عبداللطيف جميل للسيارات جهودها في هذه الرياضة بدعم الكابتن عبدالله باخشب في بطولة الشرق الأوسط للراليات في العام 1997، قبل أن تطلق «سباق تويوتا للأبطال» في العام 2001، لتلعب دوراً مهماً في ضمان استمرارية هذه الرياضة. وفي مسعى لمواكبة التطور السريع الذي تشهده المملكة في كافة المجالات وبروزها كبلد مستضيف للعديد من الفعاليات الإقليمية الأولى من نوعها، أطلقت عبداللطيف جميل للسيارات «رالي جميل»، وهو الرالي الملاحي الأول من نوعه للسيدات على الطرق الوعرة في العالم العربي، لتضيف بذلك معياراً جديداً وإضافة نوعية لرياضة السيارات النسائية في المملكة والمنطقة ككل.

وتحرص عبداللطيف جميل للسيارات على تشجيع المواهب الشابة وتمكين كافة أفراد المجتمع لممارسة هذه الرياضة تحت قيادة رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل الذي لم يدخر جهداً في سبيل رعاية المواهب الشابة في هذه الرياضة، وتوسيع قاعدة انتشارها وممارستها في المجتمع.

وأثبتت رياضة السيارات السعودية بأن المملكة ليست فقط قاعدة لهذه الرياضة بل ومصنعاً لأبطال العالم فيها. وفي هذا الإطار، دخلت عبداللطيف جميل للسيارات في شراكة مع يزيد الراجحي، الذي فاز مؤخراً بلقب كأس العالم لراليات الكروس كانتري الباها في عام 2021. في حين وفرت الرعاية لعدد من المواهب الشابة مثل دانية عقيل، التي تُعدُّ أول امرأة سعودية وعربية تحقق بطولة كأس العالم لراليات الباها الصحراوية فئة T3.

وفي معرض تعليقه بهذه المناسبة، قال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية: «نرحب بتنظيم الموسم الثاني من بطولة تويوتا السعودية والذي يأتي استمراراً للنجاحات السابقة ويبشر بمزيد من النجاحات في هذه الرياضة في المملكة، مما يخلق إرثًا من النجاح والتميز في كافة المجالات، ليصب في سبيل تحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة التابع لرؤية 2030، كما نعمل على صقل المواهب الشابة لمواصلة النجاح في هذه الرياضة».

من جانبه، قال حسن جميل، رئيس مجلس المديرين لعبداللطيف جميل للسيارات: «في ظل القيادة الحكيمة لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الآمين «حفظهما الله»، تواصل عبداللطيف جميل للسيارات اتباع توجيهاتهما الرشيدة بتشجيع ورعاية مواهب الشباب، مع تعزيز وتسهيل الوصول إلى رياضة السيارات. وفي ذات السياق، تؤكد الشركة التزامها التام بدعم القطاع، وتمكين جميع أفراد المجتمع من المشاركة ولعب دور في النهوض برياضة السيارات».

وعبداللطيف جميل للسيارات هي الشريك الرئيسي للموسم الثاني من بطولة السعودية تويوتا التي ينظمها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بعد النجاح الكبير الذي حظي به الموسم الأول بين المتسابقين والسائقين المحليين الشغوفين بسباقات السيارات. وتلعب البطولة دوراً مهماً في تطوير المشهد الرياضي في المملكة الذي يُعد ركيزة أساسية لرؤية 2030، وتندرج تحت البطولة ست مسابقات مختلفة، هي:

• بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية

• بطولة السعودية تويوتا للدرفت

• بطولة السعودية تويوتا للتايم اتاك

• بطولة السعودية تويوتا للاتوكروس

• بطولة تويوتا السعودية للدراج

• بطولة السعودية تويوتا للهيل كلايم

وتؤكد عبد اللطيف جميل للسيارات التزامها بالمساعدة بتمكين أفراد المجتمع في المملكة من خلال المساهمة في برنامج «جودة الحياة»، ما أسهم في إيجاد سبل جديدة لتعزيز مشاركة المواطنين في الأنشطة الثقافية، والترفيهية، والرياضية، والسياحية.