ألغت منصة «قوى» شرط موافقة العامل عند تعديل مهنة عمله في الإقامة، وذلك لثماني مهن تم اشتراط تغييرها أخيراً، في المنصة، ووفقا للمهن التي اشترطت المنصة تغييرها شملت كلاً من مهن «طبيب، خبير، أخصائي، مهندس، خبير متخصص، فني رقابة، عامل، عامل عادي».وبينت المنصة أنه لن يسمح باستقدام أي عامل بالمهن المذكورة سابقاً، ويشترط وضع توصيف دقيق للمهن المقرر استقدام العمالة بها، ويقتصر التعديل عبر منصة «قوى» لعمالة المنشآت فقط، ولا تختص المنصة بالأفراد.ويشترط عادة موافقة العامل عند تغيير مهنته مقابل مبالغ مالية تصل إلى ألفي ريال، باستثناء المهن الثماني التي يعتبر تعديلها «تصحيحاً» لمهن تم إلغاؤها، وسيسمح بتصحيحها لمرة واحدة فقط دون رسوم، وعند رغبة تصحيحها لمرة ثانية فيلزم باختيار خدمة تغيير مهنة مقابل رسوم.وستلزم المنشأة بتفصيل تخصص الطبيب والأخصائي والمهندس والخبير المتخصص وفني الرقابة، مع وضعها 67 مهنة بديلة لكل من «العامل، والعامل العادي»، التي شملت كلا من عمالة «محطة الوقود، كاونتر مأكولات ومشروبات، عناية شخصية، خرسانة، طلاء مركبات، طلاء مصنوعات، تنظيف أسطح مباني، رافعات، حرف جلدية، تشطيبات طباعة وتجليد، صيانة أجهزة كهربائية، تركيب خطوط الاتصالات وتقنية المعلومات، حفظ فواكه وخضروات، تطريز، مكافحة آفات، تعدين، تجميع آثاث، تجميع منتجات بلاستيكية ومعدنية، تجميع ورق مقوى، تدبير فندقي، تنظيف مكاتب ومنشآت، مهن فريدة، مواقف سيارات، غسيل ملابس، كي، غسيل سجاد وموكيت، تنظيف مركبات، تنظيف خزانات مياه، صرف صحي، مزرعة حيوانات، مزرعة دواجن وطيور، غسيل مركبات متنقل، نظافة شوارع، نظافة حدائق، أسطبل، تفريخ بيض، مزرعة إنتاج زراعي وحيواني، مسطحات خضراء، مشتل، غابات، مراعي، مكافحة حرائق غابات، مزرعة سمكية، صيد أسماك، منجم، محجر، إنشاءات، صيانة الطرق، سفلتة، حفر، مقبرة، بناء، خلطة خرسانية، هدم، تعبئة وتغليف، وضع ملصقات، تصنيع، فرز منتجات، ورشة، جر عربة يدوية، دراجة نقل، قيادة عربة جر بالحيوان، تحميل وتنزيل، تعبئة رفوف، مخزن، تنظيف أدوات مطبخ، مطبخ».