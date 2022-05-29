أجرت صحيفة كانكو كيزاي اليابانية (Kankō Keizai Shinbun) حوارًا مع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف الفهادي؛ تناول الإصلاحات التي تعيشها المملكة العربية السعودية في ظل رؤيتها 2030.

وأشار السفير الفهادي خلال الحوار إلى وجود العديد من الأنظمة والأجهزة الحكومية التي تم استحداثها أو تطويرها أخيرا لتتواكب مع مستهدفات رؤية السعودية 2030؛ والتي تقوم على استغلال الطاقات والإمكانيات وتسخيرها لصناعة واقع جديد قوامه التنوع واقتناص الفرص والشراكة مع العالم.

كما تناول الحوار ما يشهده القطاعان السياحي والاستثماري من نقلة كبيرة تستهدف إبراز التنوع الحضاري والثقافي للسعودية، والإصلاحات الجوهرية التي تمت في هذه القطاعات بهدف تعزيز حضور المملكة على الخارطة الدولية للسياحة والاستثمار.

يذكر أن صحيفة «كانكو كيزاي» تعد صحيفة صناعة السياحة اليابانية.