سلسلة "ريلمي 9 برو+ 5G" مخصصة للشباب الذين يبحثون عن أجهزة هواتف ذكية تجمع بين أفضل التقنيات مع أحدث اتجاهات الموضة، ومحبي نمط الحياة مع توفير تجربة مستخدم من الدرجة الأولى

يتوفر «ريلمي 9 برو» الجديد بسعر مناسب يبلغ 1.299 ريالا سعوديا، وهو الرفيق الأمثل في أسلوب الحياة اليومية. ويأتي هذا الانطباع في البداية، قبل أن يتعمق المرء أكثر ويدرك قيمة هذا الهاتف.

يعد السعر المناسب للجميع واحدا من ميزات الهاتف الذكي الجديد من الفئة المتوسطة التي تقدم بعض الميزات المتاحة في الفئات الأعلى الباهظة الثمن. من خلال هذه السلسلة تعمل «ريلمي»، العلامة التجارية الأسرع مبيعًا للهواتف الذكية في العالم، على تعزيز روح ومفهوم علامتها التجارية "Dare to Leap".

الموضة وتأثير الضوء وقوة 5G

من خلال«9 برو+»، تقدم «ريلمي» علامة بارزة في تصميم الهواتف الذكية، حتى أنها ظهرت لأول مرة على مدرج أزياء «باريس فاشون» 2022 مع حقيبتها العصرية التي تم إنشاؤها بالتعاون مع HELIOT EMIL ومقرها كوبنهاغن، والتي احتلت الصدارة في تقديم تجربة تجمع بين الشكل والعملية لخلق تجربة جديدة.

أصبح مؤسسو HELIOT EMIL هم ضيوف التصميمات لدى استوديوهات ريلمي للتصميم، وانضموا إلى قائمة المتعاونين التي تضم Eddie Opara، كبير مصممي Pentagram، وNaoto Fukasawa، السيد الياباني للتصميمات الصناعية المعاصرة وخوسيه ليفي، المصمم المتعاون لشركة Hermès. لتبرز الجمالية الأسكندنافية وأحادية اللون من HELIOT EMIL في الصدارة في حقيبة الصدر المخصصة التي أبهرت عشاق الموضة في أسبوع الموضة في باريس.

تتميز سلسلة «برو 9» بتصميم جديد مذهل يتغير مع الضوء ليُظهر التأثير الجميل للشمس، تحت أشعة الشمس العادية أو مع التعرض للأشعة فوق البنفسجية، سيتحول الجزء الخلفي من الجهاز إلى اللون الأحمر من اللون الأزرق في 3 ثوانٍ. وسيعود إلى اللون الأزرق في غضون 2 إلى 5 دقائق بدون ضوء الشمس. ومع استخدام معالجات 5G القوية، يجمع بين السرعة والأناقة، وبالتأكيد ينال ذلك إعجاب الشباب.

يتماشى «ريلمي 9 برو+» مع روح أولئك الذين يعشقون الجمع بين التقنية المتطورة والتصميم الأنيق. والذي تم تطويره بواسطة realme Design Studio، وهو أحد الابتكارات المتميزة بالاضافة لطبقات اشكال «غبار النجوم» الهجينة المبهرة، أول عملية حبيبات ثلاثية الطبقات من «ريلمي». تستخدم الألوان الثلاثة عملية رائدة من 3 طبقات تخلق شكلاً رائعًا، وتألقًا مذهلاً مليئًا بالألوان مع شعاع نابض بالحياة يلمع من كل زاوية.

يأتي كل من «ريلمي 9 برو» و«ريلمي 9 برو+» أيضًا بلون أخضر أورورا لأولئك الذين يفضلون الوان داكنة وأنيقة.