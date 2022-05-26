قامت شركة لولو (أكبر شركة رائدة في مجال الهايبرماركت في المنطقة) بالترحيب بموسم الصيف مع احتفال غير مسبوق بأكثر فاكهة محبوبة لدى الجميع ملك الفاكهة المانجو، إذ يتوفر أكثر من 80 نوعاً من المانجو المستوردة من أنحاء مختلفة من العالم، و كثر من 25 نوعاً محلياً. العملاء سيكونون قادرين على اكتشاف التنوع المذهل والأنواع المختلفة للمانجو مع عروض لا مثيل لها في جميع فروع لولو ومن خلال المتجر الإلكتروني www.luluhypermarket.com حتى 31 مايو. إذ تم افتتاح هذا المهرجان من قبل سعادة السيد رام براساد، القائم بأعمال السفارة الهندية في المملكة العربية السعودية بتاريخ 24 مايو 2022 في الرياض أفنيو مول، المربع.

وبدوره قام بالتنويه على نمو التجارة بين الهند والمملكة العربية السعودية في مختلف القطاعات محتفلة بأكثر من 75 عاماً من العلاقات الثنائية بين البلدين. أيضاً تحدث عن الفخر بأن الهند هي سلة التصدير للعالم لفاكهة المانجو، إذ إن لولو تمتلك حصة قدرها 45% من إنتاج المانجو في العالم.

كما هو متوقع هناك العديد من أنواع المانجو المختلفة مثل الفونسو، كيسار، توتابوري، ماليكا، بادامي، سيندورا، كالباثور، تومي، سماك و العديد من الأنواع الأخرى. هذه الأنواع يتم توفيرها محليا من مزارع المملكة العربية السعودية ومن دول أخرى مثل الهند، سريلانكا، كينيا، تايلند، اليمن، والعديد من الدول الأخرى.

لولو والمعروفة دائما بتوفير أفضل المنتجات الطازجة والمنتجات التقليدية ومنذ أمدج طويل أخذت على عاتقها توفير المنتجات بأعلى جودة من خلال شبكة العمليات العالمية. لولو مملكة المانجو 2022 ستحقق نجاحا باهرا، من خلال الأنشطة المصاحبة للمهرجان احتفالا بهذه الفاكهة. الجميع يحب المانجو الجيد. ونحن نهدف هذا العام للمضي قدما من خلال تقديم الأفضل لتجربة تسوق مذهلة. أضافها السيد شهيم محمد المدير الإقليمي لشركة لولو السعودية للأسواق الكبرى.

خلال فترة مهرجان مملكة المانجو، جميع فروع لولو ستوفر عينات للتذوق لمختلف أنواع المانجو ليتسنى لزوار لولو معرفة اختلاف مذاق المانجو وأنواعه. وستعطيهم فكرة لاختيار أفضل الأنواع من المانجو واكتشاف هذه الفاكهة المذهلة.

وخلال فترة المهرجان سيتم عرض المنتجات المصنعة من المانجو مثل المربى والمخللات والمانجو المقطع والتشاتي وكيك المانجو وأنواع منتجات أخرى.

مجموعة لولو دائما تولي الأهمية لأن تكون محطة تسوق واحدة لجميع الأجناس والشعوب في المنطقة مع تنوع منتجات عالمية لمعرفة ترضي ذائقة جميع العملاء. من خلال العروض المبتكرة، لولو تهدف لإعطاء عملائها شيئاً جديداً وممتعاً في كل مرة تسوق. معرفة احتياجات المتسوقين. توفير المنتجات ذات الجودة العالية والأسعار العادلة هي السر خلف نجاح المجموعة.