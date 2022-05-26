شهدت مدينة أبها يوم، أمس، افتتاح فرع شركة قصر المساكن العقارية والواقع على طريق الملك فهد، وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة وكبار رجال الأعمال والمستثمرين والأعيان في المنطقة، وتم خلال الحفل استعراض نشأة وتاريخ الشركة وإنجازاتها، بالإضافة للفقرات المصاحبة من الفنون الشعبية المشهورة بها منطقة عسير.

وبهذه المناسبة تحدث الرئيس التنفيذي لقصر المساكن الأستاذ سلطان آل مرعي قائلاً: «يأتي افتتاح فرع أبهـا ضمن الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الشركة لعملية التوسّع والانتشار، وذلك للوصول إلى أكبر شريحة من العملاء الذين نتشرّف بخدمتهم وتلبية رغباتهم واحتياجاتهم من خلال توفير منتجات سكنية بجودة عالية وتصاميم عصرية بالشراكة مع كبار المطورين والمستثمرين، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 والتي تتعلق بتملّك المواطنين مساكنهم ومواصلة مسيرة النجاحات والإنجازات».

ورحب آل مرعي بكافة العملاء ودعاهم لزيارة الفرع والتعرّف على منتجات الشركة أو من خلال زيارة الموقع الإلكتروني www.qalmaskin.com

يذكر أن قصر المساكن إحدى الشركات الوطنية الرائدة في مجال التسويق العقاري وتقديم الاستشارات العقارية والحلول التمويلية المميزة، وحاصلة على شهادة الجودة العالمية ISO 9001، ولديها العديد من الشراكات الاستراتيجية في مختلف القطاعات.