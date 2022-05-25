منذ اطلاقها مؤخراً في أسواق السعودية، شهدت سلسلة الهواتف الذكية «ريلمي 9» نجاحاً وإقبالاً كبيرين من قبل محبي هذه العلامة التجارية، التي تعتبر الأسرع نمواً في عالم الهواتف الذكية، وأهم ما يميز سلسلة الهواتف الجديدة هو منح المستخدم فرصة الحصول على هاتف ذكي بأحدث التقنيات وبسعر مقبول وبتكلفة في متناول اليد، مع توفير تجربة مستخدم من الدرجة الأولى.

ومع مجموعة من العروض المجانية التي تم طرحها بمناسبة الأطلاق الأول للهاتف، تميز كل من «برو9» و«9 برو+» من السلسلة نفسها، ببعض الميزات الرئيسية التي تُرى عادةً في فئات الهواتف الذكية الأعلى. وكلاهما يقدمان بعض الميزات الأكثر ابتكاراً في نطاق الفئة المتوسطة.

على سبيل المثال، «برو9» هو الهاتف الذكي الوحيد بمعالج Qualcomm 5G يقدم بسعر تنافسي 1,299 ريالاً سعودياً، و"9 برو+ 5G" لديه أسرع معالج في فئة هواتف اتصال الجيل الخامس، بسعر 1,699 ريالاً سعودياً.

التصوير المثالي في أي مكان وفي أي وقت

بالنسبة لعشاق التصوير، يعد ريلمي «9 برو+» مثالياً في أي وقت وفي أي مكان، سواء كان التقاط الصور في الليل تحت ضوء القمر، أو في الشارع باستخدام الوضع 2.O. هذا هو التنوع الذي أصبح ممكناً بفضل كاميرا Sony IMX766 OIS بدقة 50 ميجابكسل المزودة بتقنية التثبيت البصري للصور (OIS).

ريلمي «9 برو+» هو الهاتف الذكي الوحيد في الفئة المتوسطة حتى الآن الذي يحتوي على كاميرا IMX766، وبالتالي يقدم بشكل عام بعض الميزات العالية الموجودة في الطرازات المتطورة باستخدام OIS. ولا يمثل التصوير في الأجواء المنخفضة الإضاءة مشكلة على الإطلاق، فبالاقتران مع خوارزمية تحسين المشهد الليلي بالذكاء الاصطناعي لريلمي وOIS، يتيح «9 برو+» التقاط صور ومقاطع فيديو رائعة ليلاً.

يأتي الهاتف الذكي أيضاً بكاميرا بزاوية عريضة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. تنتج كاميرا أمامية أخرى بدقة 16 ميجابكسل مدعومة بخوارزمية Clear Fusion لصور سيلفي مشرقة وواضحة بشكل مذهل حتى في المناطق ذات الإضاءة الخافتة.

ولعشاق اللياقة والصحة، يأتي الهاتف «ريلمي 9 برو+» مزوداً بمستشعر معدل ضربات القلب ببصمة الإصبع.



أسرع معالج 5G في فئته

بالنسبة للهاتف الذكي "9 برو5G " والذي يدعم اتصالات الجيل الخامس مع Qualcomm Snapdragon 695 5G، يقدم إنتاجية وقدرات ترفيهية سلسين، ليوفر تحسيناً بنسبة 15% في أداء وحدة المعالجة المركزية وعرض رسومات أسرع بنسبة 30%.

تشمل المزايا قدرات عرض عالية الوضوح الكامل (Full HD+)، مع معدل تحديث 120 هرتز مع تقنية AMOLED. يضاف إلى ذلك إصدار «واي-فاي6» و«بلوتوث 5.2» وهو الإصدار الأحدث للحصول على إشارات وسرعات أفضل.

تجربة ألعاب فائقة

بالنسبة لمحبي الألعاب، فإن معالج Qualcomm Snapdragon 695 سريع بما يكفي للتعامل مع ألعاب مثل «فري فاير» و«ببجي موبايل». إن وحدة معالجة الرسومات (GPU) أسرع وهذا يعني أنه ستكون هناك تجربة ألعاب سلسة مع تقطع منخفض.