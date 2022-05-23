أعلن وزير المالية السعودي رئيس برنامج تطوير القطاع المالي محمد الجدعان خلال الجلسات المصاحبة للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في مدينة دافوس خلال الفترة 21 – 25 شوال ١٤٤٣ هـ الموافق 22 – 26 مايو ٢٠٢٢ اكتمال الربط مع «يورو كلير»، مزود خدمات ما بعد التداول بالسوق المالية السعودية من خلال شركة مركز إيداع الأوراق المالية «إيداع».

وأوضح أن هذا الربط يترجم التوجه نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى دعم تطوير القطاع المالي من خلال السعي إلى توسيع قاعدة المستثمرين لتأمين متطلبات تمويل الدين المحلي للمملكة، وتحقيق مستهدفات استراتيجية برنامج تطوير القطاع المالي في إطار دعم تنمية السوق الثانوية، من خلال زيادة سيولة أدوات الدين الحكومية المحلية عبر جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.

ويستهدف الربط تمكين المستثمرين الدوليين من تسوية أدوات الدين الصادرة محلياً عبر الحساب المرشح المباشر في إيداع، باستخدام حساباتهم الحالية في يورو كلير، إضافة إلى تحقيق أكبر قدر من التوافق التشغيلي في السوق. ​