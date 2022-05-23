كشف رصد أجرته «عكاظ» بناء على تقارير الشركات المدرجة أن إجمالي ما يمتلكه صندوق الاستثمارات في الشركات المدرجة محلياً بلغ نحو 855.91 مليار ريال، مقسمة على 22 شركة محلية، بعد إعلان شركة «المملكة القابضة» أمس (الأحد) شراء صندوق الاستثمارات العامة 625 مليون سهم من أسهمها، وبلوغ القيمة السوقية لأسهم الصندوق في شركة «المملكة» نحو 6.24 مليار ريال.وكان الصندوق قد تملّك نحو 4% من أسهم شركة «أرامكو» وتبلغ قيمتها السوقية الحالية نحو 313.6 مليار ريال في حال عدم بيع الصندوق لأي جزء منها حتى الآن، كأعلى شركة محلية مدرجة يمتلك بها صندوق الاستثمارات.ووفقاً لرصد «عكاظ» فإن شركة «اس تي سي» يمتلك بها الصندوق بقيمة 141.89 مليار ريال بما يعادل 67.18% من أسهم الشركة، ثم بنك الأهلي بقيمة 113.39 مليار ريال، فيما يمتلك الصندوق في شركات «معادن، الكهرباء، أكوا باور، بنك الرياض، تداول، علم» بقيمة تتراوح ما بين 10 - 99 مليار دولار لكل شركة.وبلغت ملكية صندوق الاستثمارات ما بين 1 - 9 مليار ريال في كل من شركات «مصرف الإنماء، المملكة، أسمنت الجنوبية، إعمار، العقارية، البحري، أسمنت القصيم»، ويمتلك صندوق الاستثمارات في شركات «أسمنت ينبع، دور، سابتكو، أسمنت الشرقية، الغاز، الخزف السعودي» بما يتراوح ما بين 200 - 700 مليون ريال.وأظهر تقرير حديث أن ملكية صندوق الاستثمارات في السوق الأمريكية بلغت بنهاية الربع الأول من العام الحالي نحو 43.57 مليار دولار (163.4 مليار ريال)، ورفع الصندوق حصصه في 4 شركات وهي «تيك تو إنتراكتيف» و«باي بال» و«مجموعة علي بابا» و«فارفيتش المحدودة».