افتتح نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية التايلندي دون برامودويناي، وبحضور المدير الإقليمي لشركة لولو ماركت السعودية شهيم محمد حفل مهرجان تايلند للأطعمة الحلال 2022، بأطياف مول في مدينة الرياض، مع تدشين المهرجان ذاته في جدة من قبل القنصل العام لمملكة تايلند بجدة سراجاك بوراناسامريدي، في لولو هايبرماركت الأمير فواز.ويتزامن المهرجان مع زيارة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية التايلندي إلى المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 15 إلى 18 مايو 2022.وتعد تايلند واحدة من أكثر الوجهات السياحية شهرة في العالم، خصوصاً من بين أولئك الذين يقدّرون العمارة التاريخية والطبيعة النقية، ووفرة خيارات الأطعمة اللذيذة. وباعتبارها منارة للتنوع الثقافي، ترحب تايلند بجميع الجنسيات والأجناس والأديان من جميع أنحاء العالم. وتتمتع بحضور قوي في سلسلة التوريد العالمية للأطعمة الحلال، حيث إن جميع المنتجات الحلال التايلندية المستهلكة محلياً ودولياً معتمدة من قبل الجهات الإسلامية الوطنية.ويتم تنظيم العرض الترويجي داخل متجر لولو بمشاركة السفارة التايلندية وفريق تايلند في السعودية مع تعاون عميق ودعم قيّم من لولو هايبرماركت. وسيعقد الحدث في الفترة مابين 15 إلى 21 مايو ٢٠٢٢ في جميع فروع لولو هايبرماركت وهدفه تعريف تايلند للأصدقاء السعوديين والمقيمين في المملكة العربية السعودية من خلال الطعام والثقافة السياحة.وقال شهيم محمد: «تعد تايلند أحد مصادر المنتجات الغذائية في العالم وتشتهر بمنتجاتها الزراعية الوفيرة»، وأضاف: «يعد الطعام التايلندي أحد أكثر المأكولات شهرة وشعبية في العالم، وفي لولو نعمل مع الموردين من أجل تقديم مجموعة متنوعة من السلع التايلندية عالية الجودة للمتسوقين».