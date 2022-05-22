تعلن مجموعة stc، الشركة الوطنية الرائدة في مجال التمكين الرقمي، عن تأسيس شركة متخصصة بالحوسبة السحابية في المملكة العربية السعودية مع كل من علي بابا لخدمات الحوسبة السحابية (Alibaba Cloud)، الشركة الرائدة في تقديم خدمات التقنية الرقمية والذكاء الاصطناعي ضمن مجموعة علي بابا، وشركة eWTP Arabia Capital، والشركة السعودية للذكاء الاصطناعي (SCAI)، والشركة السعودية لتقنية المعلومات (SITE).

وجاء تأسيس الشركة الجديدة في العاصمة السعودية الرياض، استجابة للزيادة الكبيرة في الطلب على خدمات وحلول الحوسبة السحابية في المنطقة، حيث ستوفر الشركة خدمات الحوسبة السحابية المتقدمة للشركات العاملة في المملكة العربية السعودية، وضمان توظيفها لأرفع معايير الأمن والحماية.

ويبلغ رأسمال الشركة الجديدة 894 مليون ريال وستستفيد الشركة الجديدة من المكانة المتميزة التي تتمتع بها مجموعة stc في قطاع الخدمات والحلول التقنية، وستعمل على توظيف أفضل المواهب والخبرات لدعم القدرات المحلية للمملكة وتمكينها من تعزيز التطور الرقمي وبناء نظام بيئي متطور وقادر على تلبية الاحتياجات المستقبلية للمملكة. هذا وستقدم علي بابا لخدمات الحوسبة السحابية، إحدى أفضل مزودي خدمات وحلول الحوسبة السحابية في العالم، مجموعة واسعة من خدمات وحلول الحوسبة السحابية، والتي تعتمد عليها مجموعة علي بابا في أعمالها، الخطوة التي من شأنها تمكين الشركات والمؤسسات المحلية من رقمنة أعمالها وتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ورفع معايير العمل وبالتالي تعزيز الأعمال.

وتماشيًا مع الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز التنوع الاقتصادي وتحفيز فرص الاستثمار في قطاع الحوسبة السحابية، ستساهم الشركة الجديدة في توفير وظائف نوعية، ونقل المعارف والخبرات إلى المملكة، وضمان توفير بيئة عمل آمنة لرواد الأعمال في المنطقة.

ويعكس استثمار stc مع علي بابا لخدمات الحوسبة السحابية، في حلول الحوسبة السحابية في الرياض، الرؤية المستقبلية للشركة ودورها الكبير في دفع جهود التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية، والتزامها بعقد شراكات قوية مع رواد كبرى شركات التكنولوجيا حول العالم بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 لجذب الاستثمارات الأجنبية والدولية الى المملكة، وخلق بيئة آمنة لرواد الأعمال، وتعزيز أمن المعلومات من خلال حماية البيانات داخلياً في المملكة. وسيساهم إنشاء شركة متخصصة في خدمات وحلول الحوسبة السحابية في السعودية في تطوير البنية التحتية الرقمية للمملكة وتهيئتها لتوفير أحدث خدمات وحلول التخزين الرقمي للبيانات وضمان حمايتها وأمنها وهو ما سيعزز من قدرة المملكة على توفير خدمات الحوسبة السحابية للشركات العالمية.