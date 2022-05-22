بالتعاون بین شركة كوین مینا القابضة للاستثمار وبین صندوق التكنولوجیا المتقدمة الاستثماري، وشركة Artzenal المتخصصة في المسح ثلاثي الأبعاد، والمسح التصویري وصنع تجارب خیالیة افتراضیة، بالإضافة إلى شركة Culture XR، في مدینة جدة تم الإعـــــلان عن النجـــاح العالمي الممــیز لتجربة مایكل شــوماخــر الرقمـــیة وتـــم خــلالھا الإطلاق الحصري لتجربة مایكل شوماخر الرقمیة في سباق جائزة السعودیة الكبرى للفورمولا 1 جدة.

وأثناء الیوم الأول من الإعلان عن نجاح التجربة والذي یصادف الخامس والعشرين من شھر مارس تم عرض مسح ثلاثي الأبعاد مذھل لتابوت Psalmtik الحجري والذي یعود وجوده لأكثر من 2500 عام. وتضمن العرض العدید من الصور الرقمیة للتابوت المحفوظ بشكل جید ودقة علمیة عالیة تصل إلى مستوى ٠.٠٢مم. وتعتبر ھذه الخطوة بمثابة معیار واقعي لجودة مشروع المسح القادم في مدینة جدة التاریخیة. وتقرر الاحتفاظ بمشروعي المسح كممتلكات سعودیة رقمیة لأجیال عدیدة في المستقبل داخل أرشیف القطب الشمالي العالمي.

في السادس والعشرین من مارس، وبعد النجاح الكاسح الذي حققه إطلاق NFT الخاص بسباق تحمل السیارات مع Manthey-Racing GmbH، أعربت شركة Artzenal عن تعاونھا مع ADAC TotalEnergies 24 hours Nürburgring لتعزیز مسح أبرز المتسابقین في سباق الیوبیل 24 ساعة المقام في ألمانیا في مایو 2022.

جاء الحدث الرئیسي والافتتاح الكبیر تحت رعایة صندوق التكنولوجیا المتقدمة في السابع والعشرین من مارس الماضي، حیث أظھرت شركة Artzenal كفاءتھا في المسح ثلاثي الأبعاد والافتراضي مما جعله حدثا ضخما أحیا لنا إرث أسطورة السباق مایكل شوماخر. واستمتع الزوار وعاشوا لحظات ممیزة من الانسجام والتناغم بالتفاعل مع مجموعة رقمیة مذھلة لسیارات مایكل شوماخر، والتي تتضمن سیارة بینیتون بي ١٩٤ الأسطوریة، التي رافقته في الفوز بأول بطولاته.

وقع كل من صندوق التكنولوجیا المتقدمة، وشركة كوین مینا القابضة للاستثمار وشركة Culture XR مذكرة تفاھم من أجل ترسیخ العلاقة الناجحة فی ما بینھم ولتحقیق الأھداف التالیة:

التعاون معا في مجال ترخیص سباق السیارات والثقافة والفن. التعاون من أجل طرح تجارب رقمیة ثلاثیة الأبعاد في السوق. التعاون من أجل طرح عناصر NFT قابلة للتحصیل في السوق.