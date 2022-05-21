أطلقت «إتقان العقارية» اليوم، الحملة التسويقية للبيع المباشر لأراضي اليرموك الواقعة على طريق الشيخ حسن بن حسين بن علي في العاصمة (الرياض)، على مساحة إجمالية تقدر بـ24,070 مترا مربعا، وتضم 14 قطعة تجارية و10 قطع سكنية، حيث يتميز المخطط بتوفير كافة الخدمات، ما يشكل فرصة كبيرة للشركات والمستثمرين.

وأوضح رئيس مجلس إدارة «إتقان العقارية» عبدالعزيز بن فهد الرشيد، أن أراضي اليرموك تتميز بموقعها الإستراتيجي، حيث تقع ضمن مناطق محيطة ذات حركة وكثافة جيدة للأنشطة التجارية، ومساحات متناسقة وبيئة سكنية هادئة ومريحة، وتوفر فرصاً تجارية وخدمية متنوعة، كما تتميز بالطلب العالي على السكن.

وأضاف الرشيد أن الأراضي تتميز بوقوعها بالقرب من عدد من معالم الرياض، منها مطار الملك خالد بـ24 كيلومتراً، ومحطة قطار سار بـ11 كيلومترا، وجامعة الإمام محمد بن سعود بـ6 كيلومترات، ومحطة المترو بـ400 متر، وأطياف مول بـ30 مترا، والحمراء مول بـ3.2 كيلومتر، وغرناطة مول بـ6 كيلومترات.

وِأشار إلى أن الأراضي متنوعة المساحات والأطوال وتتمتع باستواء سطح الأراضي وصلابتها، مما يسهل عملية البناء والاستثمار، إلى جانب تميزها باستقلال كل قطعة منها بصك إلكتروني محدث وجاهز للإفراغ، كما تتوفر في الحي كافة خدمات البنية التحتية الأساسية من المياه والشوارع والكهرباء والإنارة والإنترنت.

وبين الرشيد أن قطع أراضي اليرموك تتيح إمكانية البناء حسب محفزات نظام البناء إلى خمسة أدوار ضمن نطاق 800 متر لسبع قطع، كما تتيح البناء إلى سبعة أدوار ضمن نطاق 400 متر لخمس قطع، وتعد أراضي اليرموك فرصة استثمارية في حيٍ حيويٍ ونشط.

ودعت «إتقان العقارية» المطورين والمستثمرين والمواطنين الراغبين في شراء المنتج العقاري المميز بالتواصل مع الشركة عبر الموقع الإلكتروني، أو بالاتصال بخدمة العملاء على الرقم (920001019)، (0500106030)، أو بالتواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة.