يرتبط الريال السعودي بسعر صرف ثابت أمام الدولار الأمريكي، وهو ما يعني ارتفاع قيمة الريال عند ارتفاع قيمة الدولار، وينطبق الأمر كذلك عند الانخفاض، وسجل الدولار أخيرا مستويات قوية قياسية، بلغ خلالها أعلى مستوى له منذ 20 عاما، لإقبال المستثمرين على ملاذ آمن بسبب مخاوف بشأن النمو العالمي.%9.2 عن قمة الين التاريخيةوأكد الاقتصادي المتخصص في العملات حذيفة عبدالقادر، أن سعر الدولار الأمريكي بلغ أعلى مستوى له أمام الين الياباني، إذ بلغ سعر الدولار خلال تداولاته هذا الأسبوع مستوى 131.35 ين ياباني، ويفصله نحو 2.9% فقط لتسجيل أعلى مستوى له منذ بداية عام 2000، عندما بلغ في 2002 مستوى 135.15 ين.وأضاف: «الدولار سجل أعلى مستوى له أمام اليورو في عام 2000 عندما بلغت قيمة الدولار -آنذاك- نحو 1.215 يورو، إلا أن اليورو أصبح أعلى من قيمة الدولار بنهاية 2002 واستمر حتى الآن».وبين أن الدولار في حال صعد بنسبة 0.08% بما يعادل 0.0008 دولار، فإنه سيسجل أعلى مستوى له أمام اليورو منذ 2003، لأن قيمة الدولار تبلغ حاليا نحو 0.96 يورو، أما إذ صعد الدولار 26.61% فإنه سيسجل أعلى مستوى تاريخي له أمام اليورو.وبين حذيفة أن الدولار بلغ أعلى مستوى له منذ عام وسبعة أشهر أمام اليوان الصيني، وبلغ سعره خلال قمته هذا الأسبوع نحو 6.84 يوان صيني، وكان أعلى مستوى سجله الدولار أمام اليوان الصيني في 2020 عندما بلغ -آنذاك- 7.2، ويفصله نحو6.1% لتسجيل أعلى مستوى له أمام اليوان الصيني.ساهم ارتفاع الدولار في انخفاض أسعار الذهب، فخلال هذا الأسبوع كسرت أونصة الذهب مستوى 1800 دولار لتتداول عند مستوى 1786 دولارا للأونصة، كأدنى مستوى منذ بداية العام الحالي 2022.قال أستاذ المحاسبة الدكتور سالم باعجاجة، إن ارتفاع أسعار الدولار مقارنة بالعملات الأخرى، له انعكاس على الاقتصاد المحلي، فالمنتجات المستوردة من الدول الأخرى، خاصة التي يبلغ سعر صرفها مستوى متدنياً مقارنة بالدولار، ستنخفض أسعار منتجاتها محلياً.وبين أن ذلك يشمل عادة دول شرق آسيا كالمنتجات المستوردة من الصين وكوريا واليابان، من المتوقع أن تشهد انخفاضا في أسعارها، ويشمل ذلك السيارات على الأغلب، إلا أن أسعار الصادرات للدول الأخرى قد تشهد ارتفاعا لارتباط الريال بالدولار.