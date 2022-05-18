طل ناظر: تصدر بوبا العربية قائمة العلامات التجارية لشركات التأمين الأكثر قيمة للعام الثاني على التوالي يرسخ ريادتها في مجال التأمين في المملكة العربية السعودية. «بوبا العربية» ضمن أقوى 10 علامات تجارية في السعودية قيمتها السوقية ارتفعت بنسبة 8 % في 2022 لتبلغ 664 مليون دولار.

حافظت بوبا العربية على صدارتها للمرتبة الأولى في قائمة شركات التأمين الأكثر قيمة في الشرق الأوسط، وذلك للعام الثاني على التوالي. وصنفت الشركة ضمن أقوى 10 علامات تجارية في السعودية، وفي المرتبة الـ15 في قائمة العلامات التجارية الأكثر قيمة في جميع قطاعات السوق السعودية على التوالي، كما اختير الأستاذ: طل ناظر، الرئيس التنفيذي لشركة بوبا العربية ضمن قائمة أفضل 20 مديرًا تنفيذيًّا في الشرق الأوسط.

جاء ذلك في التقرير الذي أصدرته براند فاينانس (Brand Finance)، الشركة الاستشارية المتخصصة في تقييم العلامات التجارية والاستشارات الاستراتيجية في لندن -والتي تأسست في عام م1996، وتوجد في أكثر من 20 دولة حول العالم-، وحوى التقرير تصنيفها السنوي الجديد للعلامات التجارية الأكثر قيمة في الشرق الأوسط والسعودية لعام 2022م، والذي أصدرته في شهر مارس الماضي.

وركزت (Brand Finance) في تصنيفها السنوي الجديد لعام 2022م على العلامات التجارية الأقوى والأكثر قيمة سوقية في قطاع التأمين، والذي تصدرته «بوبا العربية للتأمين التعاوني»، للعام الثاني على التوالي، حيث قدر التقرير النمو السنوي في قيمة «بوبا العربية» بنسبة 8%، لتبلغ قيمتها المالية 664 مليون دولار لهذا العام (ما يعادل 2.490 مليار ريال سعودي).

وأوضح طل ناظر -الرئيس التنفيذي لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني- أن تصدر الشركة قائمة العلامات التجارية لشركات التأمين الأكثر قيمة للعام الثاني على التوالي يرسخ ريادتها في مجال التأمين في المملكة العربية السعودية؛ بفضل خدمات الرعاية الصحية المتميزة التي تقدمها للملايين من عملائها، بما يتوافق مع برنامج رؤية 2030 التنفيذي (التحول الوطني) المرتبط بتحسين جودة الخدمات الصحية وكفاءتها، وما يتوافق مع رؤية الشركة الاستراتيجية.

وأعرب ناظر عن فخره بأسرة بوبا العربية التي تجاوز عددها أكثر من 1,800 موظف جاهزين في جميع أنحاء المملكة؛ ليقدموا خدماتهم لعملاء الشركة. وأرجع لهم الفضل في تصدّر بوبا العربية لقائمة العلامات التجارية الأكثر قيمة في الشرق الأوسط.

كما أكد ناظر أن تبني «بوبا العربية» للتحول الرقمي، وجعله المحور الأساسي في كثير من أعمالها، أدى إلى تطوير خدماتها المقدمة للعملاء، وتسهيلها، وزيادتها، وأسهم في زيادة الإنتاجية بشكل كبير.

وأشار في هذا الصدد إلى سعي الشركة لأن تكون شريكاً فاعلاً لعملائها في الرعاية الصحية، وتقديم أفضل الخدمات الإلكترونية، وتوفيرها بلمسة واحدة من خلال برنامج «بوبا كليك»، وبرنامج «بوبا طبتـم» الذي يقدم للعملاء خدمات عديدة مثل: التطعيم المنزلي للأطفال، وطبيب بوبا، والتطبيب عن بعد وغيرها، وكذلك برنامج «راحتكم» الذي يقدم تجربة متكاملة للعضو منذ دخوله للمستشفى، وحتى تلقيه للرعاية الصحية اللازمة.

يذكر أن شركة براند فاينانس (Brand Finance) تهدف من خلال تقاريرها وتصنيفاتها السنوية إلى سد الفجوة بين التسويق والتمويل، حيث ساعدت منذ تأسيسها في 1996م مختلف الشركات والمؤسسات على تقييم وتصنيف علاماتها التجارية، كما تقوم سنويًّا باختيار أهم العلامات التجارية عالمياً من بين 5000 علامة؛ من خلال ترتيبها في قطاعات البلدان المنتمية إليها، إضافةً إلى أنها تتمتع بمصداقية عالية.

نبذة عن شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني:

تأسست بوبا العربية في المملكة العربية السعودية عام 1997 كشركة ائتلاف بين بوبا وبين شركة ناظر لتصبح بعدها في 2008 شركة مساهمة عامة بأنجح عملية طرح اكتتاب في قطاع التأمين، وتعتبر بوبا العربية شركة سعودية جزءاً من شبكة بوبا العالمية، وتقدم خدمات رعاية صحية بمستويات عالمية للأفراد والأسر وأكبر الشركات والمنشآت في المملكة، وتمتاز بتوفير أكبر شبكة مستشفيات دولية تضم 1.2 مليون جهة في 190 بلداً حول العالم.

وتقدم بوبا العربية أكثر من مجرد تأمين صحي اعتيادية حيث تقوم بتقديم أفضل خدمات صحية نوعية لعملائها عبر برنامج «طبتم» وتحرص على توفير تجربة فريدة لعملائها في المستشفيات عبر برنامج «راحتكم».

وتتميّز بوبا العربية ببيئة عمل محفزة للإبداع وزيادة الإنتاجية، مما أهلها للفوز بالعديد من الجوائز المرموقة في هذا المجال. وتٌعتبر من الشركات الرائدة في تعزيز مكانة المرأة، واستقطاب الشباب السعودي حتى نجحت في تحقيق زيادة كبيرة في (السعودة) بنسبة أكثر من 70%. و لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الرابط التالي: www.bupa.com.sa