كشف وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أنه سيتم رفع مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى ما بين 13.3 مليون برميل إلى 13.4 مليون برميل يومياً، مبيناً أن ذلك سيعتمد على ما يتم الاتفاق عليه في المنطقة المقسومة.وأضاف الوزير في جلسة خلال مؤتمر الشرق الأوسط للبترول والغاز المنعقد في البحرين، أن ذلك سيكون بنهاية عام 2026 وبداية عام 2027.وأشار إلى أن الإنتاج سيكون مستداما حيث يمكن الحفاظ على ذلك المستوى عند الوصول إليه إذا تطلب السوق ذلك.وذكر أنه يتعين على العالم حل مشكلة نفاد الطاقة الإنتاجية في قطاع الطاقة، مضيفاً أن مشكلات سلاسل الإمداد عمقت هذه المشكلة.وأوضح أن تحول إنتاج الطاقة الكهربائية إلى الغاز والطاقة المتجددة محلياً سيتيح نحو مليون برميل يومياً من النفط للتصدير.وأشار إلى أنه لا يتم بحث المزيد من الاستثمارات في أنشطة المنبع لـ«أرامكو السعودية» في الخارج، لأن الشركة ستركز في الخارج على أنشطة المصب، وخصوصا تحويل النفط إلى كيميائيات.