وقعت الشركة السعودية للخدمات الأرضية مذكرة تعاون مع شركة مطارات الدمام ضمن مبادرات «مختبر شركة مطارات الدمام للابتكار»، وذلك ضمن فعاليات «مؤتمر مستقبل الطيران»، لبحث سبل التطوير والابتكار في قطاع الطيران في المملكة، سعيا لتحقيق أهداف إستراتيجية في قطاع الطيران المدني، ترتكز على رسم مستقبل قطاع الطيران في المملكة ليكون رائداً على مستوى المنطقة وعلى نطاق عالمي، وذلك من خلال دعمها للاقتصاد الوطني السعودي.وتتضمن مجالات التعاون بين الطرفين رصد التحديات وإيجاد الحلول المناسبة لرفع الكفاءة التشغيلية، وتطوير تجربة المسافر والخدمات المقدمة لمرتادي المطار، بالإضافة لنشر ثقافة الابتكار وتبادل المعرفة من خلال إقامة ورش عمل ودورات مشتركة، وإتاحة الفرصة للمختصين وطلاب الهيئات التعليمية والأكاديمية لتنفيذ دراساتهم ومشاريعهم الجامعية على المشاريع المشتركة.وأكد الاقتصادي المهندس رامي إكرام، أن توقيع الاتفاقية بين الطرفين ينعكس عنه العديد من الإيجابيات، أبرزها دعم الخريجين السعوديين في مختلف التخصصات الجامعية المهمة، بما ينعكس على جودة العمل وتطويره خلال الفترة القادمة، وبما يدعم قدرة شركات الطيران مستقبلا على رصد التحديات وإيجاد الحلول المناسبة لرفع الكفاءة التشغيلية، مع إتاحة الفرص للطلاب المتخصصين وخريجي المجالات المتعلقة بالطيران.