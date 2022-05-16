أكدت الهيئة السعودية للمقاولين أهمية استخدام المواطنين المقبلين على البناء والمقاولين العقود النموذجية الإلكترونية التي من شأنها توثيق العلاقة التعاقدية، وتقلل الخلافات وتحافظ على حقوق المتعاقدين وتسهم في إيجاد آلية لفض النزاعات في حال حدوثها وتقلل من تعثر المشاريع.

وبينت الهيئة أنها تلقت العديد من الشكاوى والاتصالات من العديد من المواطينن ملاك المشاريع والمقاولين لوجود خلافات وقعت أثناء تنفيذ الأعمال، منوهة بأهمية استخدام خدمة العقود النموذجية الإلكترونية التي ستحافظ على حقوق جميع الأطراف، ومتاحة على منصة «مقاول» مجاناً وتتيح للمواطنين التعاقد مع المقاولين المسجلين في الهيئة فقط، وتتميز بشموليتها واحتوائها على أهم البنود القانونية والفنية والشروط الخاصة؛ بهدف ضمان وحفظ حقوق المقاول ومالك المشروع، وتسهم في رفع جودة تنفيذ المشروع والالتزام بالمواصفات الفنية، ومراعاة تنفيذ العمل بالمواد المطلوبة، والتسليم في المواعيد المحددة والحد من النزاعات في مجال البناء والتشييد، ويمكن ‏معرفة العديد من المعلومات حول العقود النموذجية بزيارة الرابط التالي ‏https://sca.sa/ar/standardcontract.

يذكر أن الهيئة السعودية للمقاولين تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية من خلال منصة مقاول التي تساعد على تطوير القطاع والعاملين فيه، ويمكن الاطلاع على جميع خدمات الهيئة الإلكترونية عبر زيارة منصة مقاول من خلال الرابط https://muqawil.org/ar.