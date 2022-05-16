دعا صندوق التنمية العقارية مستفيدي منتج البناء الذاتي تقديم شهادة الإشغال «إتمام البناء» خلال المدة المحددة من توقيع العقد التمويلي المدعُوم وذلك تأكيداً لاستمرارية الدعم السكني.

وأوضح المتحدث باسم صندوق التنمية العقارية حمود العصيمي، أن الصندوق وقبل انتهاء المدة المحددة للبناء حسب ما نص عليه العقد التمويلي أشعر مستفيدي البناء الذاتي ممن أكملوا 3 سنوات من تاريخ توقيع العقد التمويلي برسائل تذكيرية تؤكد على أهمية سرعة استخراج شهادة الإشغال.

وبين العصيمي، أن عند عدم التزام المستفيد من منتج البناء الذاتي بالمدة المحددة للانتهاء من مرحلة بناء المسكن سيتم اتخاذ إجراء إيقاف الدعم السكني حتى إصدار شهادة الإشغال وتقديمها للصندوق العقاري من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للصندوق، مبيناً أن إصدار شهادة الإشغال التي يتم استخراجها من منصة «بلدي»، وثيقة تؤكد أن مستفيد البناء الذاتي باشر مراحل بناء مسكنه وأكمله وفق المعايير الهندسية والفنية، مؤكداً حرص الصندوق العقاري على اكتمال بناء مساكن مستفيدي «البناء الذاتي» خلال المدة الزمنية المحددة أثناء توقيع العقد التمويلي.

وأفاد بأن لائحة الدعم السكني إضافة إلى العقود التمويلية مع الجهات التمويلية أكدت على أن يلتزم مستفيدي منتج البناء الذاتي عند توقيع العقد التمويلي البدء في البناء خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ الدعم السكني، وإكمال البناء خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.