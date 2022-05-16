أكدت شركة نيوم، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، أن مدينة نيوم هي منطقة اقتصادية خاصة تخضع لسيادة وأنظمة السعودية وينطبق عليها ما ينطبق على كل شبر من أراضي المملكة في مسائل الأمن والدفاع وحماية الحدود.

ونفت شركة نيوم نفياً قاطعاً التعليقات الواردة على لسان رئيس قطاع السياحة أندرو ماكفوي بشأن الوضع التنظيمي لمدينة نيوم على نحو الأوصاف المنسوبة إليه والواردة في أحد لقاءاته الصحفية مع إحدى الصحف الإقليمية.

وأشارت الشركة إلى أن «مدينة نيوم» ستحظى ببعض الأنظمة الخاصة المتعلقة بالاستثمار، إذ يأتي ذلك ترجمة لإستراتيجيتها كجزء من رؤية السعودية 2030 بإشراف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة رئيس مجلس إدارة شركة نيوم، في أن تكون مدينة المُستقبل مُحركاً فاعلاً في دعم اقتصاد السعودية وازدهار المنطقة.