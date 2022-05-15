كشفت وزارة المالية ميزانية الربع الأول من العام الحالي 2022، إذ بلغ فائض الميزانية نحو 57.49 مليار ريال، تعادل 63.82% من إجمالي فائض موازنة عام 2022 التي تقدر بـ 90.09 مليار ريال، وبلغت إيرادات الربع الأول نحو 277.96 مليار ريال، فيما بلغت المصروفات نحو 220.47 مليار ريال، وتعد فائض الميزانية الربعية هو الأعلى منذ 6 سنوات.وأفصحت الوزارة أن إجمالي الإيرادات النفطية بلغت قيمتها 183.7 مليار ريال، بزيادة قيمتها 58% عن الربع المماثل من العام الماضي، فيما ارتفعت الإيرادات غير النفطية 94.26 مليار ريال بزيادة نسبتها 7%، واستحوذت الإيرادات النفطية على 66.09% من إجمالي الإيرادات، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية نحو 33.91%.ووفقا لتقرير وزارة المالية، لم تقم الوزارة بأي تمويل أو اقتراض خلال الربع الأول من الحساب الجاري أو الاحتياطيات الحكومية أو تمويل داخلي أو خارجي.وبلغ إنفاق الميزانية في قطاع «الخدمات البلدية» نحو 7.6 مليار ريال، تعادل 15% من الموازنة المعتمدة البالغ قيمتها 49.59 مليار ريال، فيما بلغت مصروفات قطاع التجهيزات الأساسية والنقل نحو 9.06 مليار ريال تعادل نسبتها 22% من موازنتها المعتمدة 42.04 مليار ريال، أما مصروفات قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية بلغت 37.73 مليار ريال تعادل 27% من موازنتها المعتمدة لعام 2022 البالغة 138.24 مليار ريال.• ميزانية 2022:• - 183.7 مليار ريال إيرادات نفطية• - 94.26 مليار ريال إيرادات غير نفطية• - 57.49 مليار ريال إجمالي الفائض• - 66.09 % من الإيرادات نفطية