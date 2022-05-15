سيتمكن متسوقو لولو عبر أنحاء المملكة العربية السعودية من الشراء دون أن تتأثر محفظتهم، وذلك بفضل عرض لولو الرائع 10 15 20 الذي انطلق بالفعل.

منتجات متنوعة من الفواكه والخضروات (الطازجة كالمعتاد والمجمدة أيضاً)، منتجات البقالة والمنتجات الخاصة بعلامة لولو، إضافة إلى أي منتج تحتاجه العائلات جميعها متواجدة في هذا العرض.

بإمكانك شراء احتياجات المنزل والصحة والجمال ومنتجات الحديقة الخارجية وأثاث المنزل والملابس الرياضية والأمتعة والأحذية بالإضافة إلى الألعاب والمنسوجات والأجهزة والقرطاسية من أفضل العلامات التجارية.

هذا هو العرض الأخير من نوعه لهذا العام وسيستمر من تاريخ 15 وحتى 21 مايو في جميع فروع لولو هايبرماركت في السعودية.

لمزيد من المعلومات قم بزيارة:

https://www.luluhypermarket.com/en-sa/pages/instore-promotions