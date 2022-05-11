تربعت شركة أرامكو خلال تداولاتها أمس (الثلاثاء) على هرم الشركات العالمية، وسجلت أعلى قيمة سوقية لكافة الشركات العالمية، ولامس السهم مستوى 46.2 ريال، لترتفع القيمة السوقية للشركة إلى 9.24 تريليون ريال (2.464 تريليون دولار)، لتتجاوز القيمة السوقية لشركة آبل التي بلغت قيمتها السوقية بنهاية تداولاتها أمس الأول (الإثنين) نحو 2.461 دولار، ليصبح الفرق في القيمة السوقية لصالح شركة أرامكو بنحو 2.88 مليار دولار، إلا أنه بنهاية التداولات تراجع سهم أرامكو عند مستوى 45.95 ريال للسهم. وأنهى مؤشر السوق جلسته متراجعاً بنسبة 2.2% عند مستوى 13.509 نقاط، بتراجع قيمته 306 نقاط وسط تداولات بلغت قيمتها 9.4 مليار ريال.وتراجعت أغلبية الأسهم بنسب متفاوتة، تقدمها سهم «مصرف الراجحي» بأكثر من 4 % عند 108 ريالات، وانخفضت أسهم «الأهلي السعودي»، و«بنك الرياض»، و«ساب»، و«الإنماء»، و«العربي»، و«الجزيرة»، و«البلاد»، و«الفرنسي» وبنسب تراوح بين 2 و8%، وانخفض سهما «معادن» و«إس تي سي» بنسبة 6% و4%.وتراجع سهما «المجموعة السعودية»، و«سيرا» بأكثر من 2%، وكانت الشركتان أعلنتا نتائجهما المالية للربع الأول 2022.وشهدت فترتا المزاد والتداول على سعر الإغلاق بالسوق السعودية تداولات بلغت نحو 8.92 مليون سهم، وبقيمة إجمالية بلغت نحو 484 مليون ريال، تمت عن طريق 9858 صفقة.وفيما يختص بالتداولات النشطة، سجل سهم «اتحاد الخليج الأهلية»، و«عذيب» أعلى من متوسط 3 أشهر بنسبة تتجاوز 500%.