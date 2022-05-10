يوفر الجيل السابع الجديد من سلسلة الحواسيب المحمولة Yoga Slim، الأداء الأمثل والقوة والمرونة والمزايا التعاونية بالإضافة إلى الأداء التكيّفي الذكي لجهاز X Power من لينوفو الذي يمتاز بجودة الصورة الرائعة بفضل شاشة Lenovo PureSight Display مصممة للمنزل الحديث، تتميز شاشة Yoga AIO 7 الجديدة بمفصل شاشة قابل للتعديل بسهولة وخيارات تعاونية لا حصر لها بين الأجهزة لتناسب احتياجات أسلوب الحياة الهجين بفضل خدمة تعويض ثاني أكسيد الكربون من لينوفو، يتم تعويض انبعاثات الكربون لحواسيب Yoga الشخصية الجديدة بدءاً من مرحلة الإنتاج وحتى متوسط دورة حياة الجهاز في كافة أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا 10 مايو 2022: كشفت لينوفو اليوم النقاب عن الجيل التالي من حواسيب Yoga المحمولة فائقة النحافة التي تعمل بنظام التشغيل Windows 11، والتي تشمل ما يلي: حاسوب Yoga Slim 9i الرائد مقاس 14 بوصة، وهو حاسوب محمول محايد للكربون1، يوفر إنتاجية أكثر ذكاءً وتجربة ترفيهية محمولة لا تُصدق حاسوبيّ Yoga Slim 7i Pro X وYoga Slim 7 Pro X، المدعمان بتقنية Lenovo X Power التي تتيح الإبداع في أي مكان وزمان حاسوب Yoga Slim 7i Carbon الذي يمزج بين سهولة التنقل والتصميم المتين.

توفر سلسلة Yoga الجديدة أيضاً تحديثات لحاسوب Yoga Slim 7 Pro مقاس 14 بوصة و16 بوصة وYoga Slim 7i Pro وYoga 7. ولتلبية احتياجات المكتب المنزلي الهجين الجديد، أعلنت لينوفو اليوم أيضاً عن Yoga AIO 7، وهو حاسوب مكتبي جديد مقاس 27 بوصة بدقة 4K يتميز بمفصل مرن قابل للتعديل ويضم مزايا تعاونية رائعة بين الأجهزة المتعددة مع تصميم حديث يناسب المنزل المعاصر.

قال أويانغ جون، نائب الرئيس والمدير العام لقسم الأعمال الاستهلاكية ومجموعة الأجهزة الذكية لدى لينوفو: «الحياة الهجينة هي المعيار الجديد الذي ألهم تطوير الجيل الجديد من حواسيب Yoga لدى لينوفو. ويتمحور هدفنا حول تمكين المزيد من الأشخاص ليكونوا على طبيعتهم وليستهلكوا المحتوى ويبدعوا ويتعاونوا وفقاً لشروطهم الخاصة. وصممنا حواسيب Yoga الجديدة وزودناها بمزايا أكثر ذكاءً وتجربة مستخدم أكثر تميزاً لمساعدة الأشخاص على تحقيق طموحاتهم والاسترخاء وإنجاز المهام بطريقتهم الخاصة».

حواسيب Yoga من لينوفو: متميزة وقوية وسهلة الحمل

صُممت الحواسيب المحمولة القابلة للتحويل Yoga 2-in-1 من لينوفو لتدمج سهولة النقل وتعدد الاستخدامات مع المزيد من القوة، وحققت نتائج رائدة في توفير الإمكانات القوية للمستخدمين التي مكنتهم من التنقل بسهولة وطي الحاسوب للانتقال من فترة العمل إلى فترة اللعب. وتوسعت علامة Yoga الفرعية منذ ذلك الحين لتشمل المزيد من الأجهزة الاستهلاكية المتميزة التي أصبحت تغطي الآن عدة منتجات تشمل: الحواسيب المحمولة فائقة النحافة والحواسيب المكتبية وأجهزة Chromebook والأجهزة اللوحية. في بيئة اليوم الهجينة الجديدة، تم تصميم الجيل الجديد من أجهزة Yoga لمساعدة الأشخاص على مواجهة التحديات وتجربة الطرق الجديدة في التواصل والاستهلاك والإبداع والتعاون من المنزل والمدرسة والمكتب وغيرها من الأماكم، مما يمنح المستخدمين الأدوات اللازمة لإنجاز المزيد والحرية ليكونوا على طبيعتهم.

تمثل سلسلة Yoga Slim الجديدة من لينوفو قمة الأداء وسهولة الحمل، والتي تم تحقيقها من خلال الحرفية المتقنة والتجارب المتميزة والابتكار الجريء. وتدمج الحواسيب المحمولة فائقة النحافة هذه تصميم الحواف المريح مع الخطوط الناعمة التي تُسهّل التنقل والتعامل بشكل مع الحاسوب براحة أكبر. وتم تصميمها أيضاً لتوفّر التجارب المتميزة والمدعمة بخاصية X Power2 من لينوفو، وهي مجموعة جديدة من المزايا الهادفة لتحسين الأداء. وتم تعزيز هذه الحواسيب بشاشات PureSight الرائعة من لينوفو والتي تضع معياراً جديداً للخصائص الممتازة وتوفر تجربة بصرية أكثر وضوحاً وسرعةً وواقعيةً ومعتمدة لسلامة العين عبر شهادة Eyesafe.

وتمثل سلسلة Yoga Slim الأداء المتميز وسهولة الحمل لتمكن المستخدمين من التكيّف مع نمط الحياة الهجين من خلال الأداء الأكثر ذكاءً وتقنيات الاستشعار والأمان وقدرات التعرف، وكل ذلك أصبح ممكناً بفضل تقنية Lenovo A.I. Engine+. ويستطيع أداء محرك الذكاء الاصطناعي الذكي من لينوفو أن يتوقع احتياجات الطاقة أو البطارية الخاصة بالمستخدم حسب نشاطاته ومهامه، في حين تساعد خصائص الاستشعار الذكيةLenovo Intelligent Sense وتقنيات الأمان الشاملة Integrated Security وهي جزء من محرك Lenovo A.I. Engine+ في الحفاظ على استمرارية العمل واللعب في حواسيب Yoga بسلاسة وأمان.

يستطيع المستخدمون أيضاً إرفاق دعم لينوفو المتطور الذي يشمل خدمة Premium Care للاستمتاع بتجربة خدمة متميزة. وتتضمن خدمة VIP منح الأولوية للمستخدم وتوفير الدعم للأجهزة والبرامج المخصصة من قبل الخبراء وإجراء الفحوصات السنوية لصحة الحاسوب وغيرها من الخدمات.

وتشمل أجهزة Yoga Slim وتلك القابلة للتحويل الجديدة من الجيل السابع خدمة تعويض الكربون CO2 Offset من لينوفو كمعيار قياسي في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وتمثل هذه الخدمة التي تم التحقق منها متوسط انبعاثات الكربون المرتبطة بالجهاز المعني والتي تبدأ من فترة التصنيع وحتى الشحن ومتوسط دورة حياة المنتج (حتى 5 سنوات)، وتدعم أيضاً مشاريع الأمم المتحدة المثبتة والخاصة بالحد من تغير المناخ لضمان سلامة وفاعلية المشاريع البيئية.

حاسوب Yoga Slim 9i: ذكي ومستدام وقوي

نظراً لكونه حاسوب محمول حيادي للكربون1، يُعد Yoga Slim 9i (مقاس 14 بوصة، 7) مثالياً بالنسبة للوعي البيئي دون المساومة على رفاهية المستخدم أثناء التنقل والمزايا الترفيهية المتميزة والأداء المدعم بالذكاء الاصطناعي. وهو مغلف بزجاج ثلاثي الأبعاد، ويمتلك هيكل نحيف وخفيف مقاس 14.9 مم ذو تصميم مريح يتميز بخطوط مستديرة وسلسة لتجربة حمل أكثر راحة.

يعتبر حاسوب Yoga Slim 9i المحمول مزيج يجمع بين سهولة التنقل والأداء المتطور ليمنح معنى جديداً للترفيه وإنشاء المحتوى خلال التنقل. ويحتوي على شاشة لمس OLED PureSight مقاس 14 بوصة 16:10 ودقة تصل حتى 4K، إضافةً إلى تقنيات الصوت المتطورة من Bowers & Wilkins. وتوفر تجربة Lenovo PureSight المرئية على شاشة OLED بدقة 4K الاختيارية تفاصيل فائقة الوضوح ودقة وألوان غنية وواقعية، من الأسود الداكن إلى الألوان النابضة بالحيوية. ويستطيع الحاسوب بفضل شاشته المعتمدة من Vesa HDR True Black 500، وعمقها البالغ 10 بت عرض أكثر من مليار لون في بكسل واحد ومجموعة ألوان كاملة بنسبة 100% لنطاق DCI-P3. وتضفي مكبرات الصوت الأربعة من Bowers & Wilkins في حاسوب Yoga Slim 9i المحمول الحيوية على تجربته الصوتية الرائعة.

ويتيح حاسوب Yoga Slim 9i المحمول للمستخدمين الاستفادة من سهولة حمله وقابليته للتكيف معهم. وهو مدعم بتقنية Intel Evo التي تتميز بمعالجات Intel Core من الجيل الثاني عشر. ويدعم محرك Lenovo A.I تجارب أكثر ذكاءً من المستوى التالي. ويوفر Core 2.0 أداءً محسناً مدعّم بالذكاء الاصطناعي وأماناً أكثر ذكاءً يضم قدرة التشفير على مستوى الأجهزة وهو مصمم للمساعدة في حماية الجهاز من الهجمات السيبرانية وبرامج الفدية. ويستطيع محرك الذكاء الاصطناعي ضبط سرعة المروحة وأداء الجهاز بشكل ديناميكي اعتماداً على المهمة المطروحة ومقدار حمل النظام لتحسين الأداء وتسريعه.

Yoga Slim 7i Pro X وYoga Slim 7 Pro X: قوة الابتكار والإبداع في أي مكان

يوفر حاسوب Yoga Slim 7i Pro X (14 بوصة، 7) وحاسوب Yoga Slim 7 Pro X (14 بوصة، 7) القوة المطلقة للإبداع من أي مكان، ويقدم أداءً قوياً للمستخدمين لتحقيق طموحاتهم. ويتميز بما يصل إلى معالجات الجيل التالي وحتى 32 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5 RAM ووحدة معالجة الرسوميات NVIDIA GeForce RTX 3050 مع خاصية NVIDIA Studio وX Power من لينوفو التي ترتقي بقوة التصميم الحراري إلى المستوى التالي. وتوفر تقنية X Power من لينوفو الضبط المحدد لسيناريوهات الاستخدام المختلفة كي تدفع الحاسوب المحمول لأبعد من معايير الأداء الأقصى في وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسوميات. ويزن الحاسوب أقل من 1.6 كج، لذلك صممت هذه المكونات المادية النحيفة والخفيفة لسهولة التنقل إلى أي مكان تقريباً مع الأداء المطلوب لإنشاء المحتوى الرقمي.

شاهدوا أحدث المسلسلات على شاشة Lenovo PureSight مقاس 14.5 بوصة بدقة 3K وسرعة 120 هرتز المحدّثة بلمسة اختيارية، والتي تتميز بمجموعة ألوان دقيقة ودرجات ألوان أكثر ثراءً. وتمت معايرة الألوان لتغطي نطاق sRGB بنسبة 100%، كما أن الشاشة حاصلة على شهادة اللون الأزرق المنخفض TÜV Hardware Blue Light3 لتقليل إجهاد العين. وسيتمكن المستخدمون بفضل محرك Lenovo A.I. Engine+ في حاسوبيّ Yoga Slim 7i Pro و7 Pro الجديدان من الإبداع والابتكار بسرعة تواكب مخيلتهم.

حاسوب Yoga Slim 7i Carbon: فن التنقل

بالنسبة لمن يفضلون الحياة الهجينة وحرية التنقل أثناء إنجاز مهامهم بين غرفة معيشتهم والمكتب، يوفر حاسوب Yoga Slim 7i Carbon (13 بوصة، 7) أداءً مذهلاً أثناء التنقل ويتناسب مع خفة وزنه غير العادية التي تقل عن 1 كج وهيكله النحيف الذي يبلغ ثخنه 14.8 مم في أنحف نقطة مع مرونة سبائك المغنيسيوم القوية والمستخدمة في صناعة الطائرات، والمُعززة بألياف الكربون متعددة الطبقات. وصُمم بهيكل مريح لسهولة الحمل، ويتوفر بثلاثة خيارات ألوان معاصرة تضم درجتين من الألوان5 ولوحة مفاتيح من الحافة إلى الحافة ولوحة لمس أكبر تجعل Yoga Slim 7i Carbon إكسسوار مخصص يمكن اصطحابه إلى أي مكان.

ويوفر الحاسوب أقصى أدائه مع تقنية Intel Evo التي تشمل الآن معالجات Intel Core من الجيل الثاني عشر المعززة بسرعات وأداء المروحة ذاتية الضبط والتي تتلاءم مع احتياجات المستخدم من الطاقة والبطارية. ويمكنكم إنشاء المحتوى وإفراغه في أي وقت ومكان تقريباً باستخدام شاشة Lenovo PureSight الاختيارية مقاس 13.3 بوصة التي تعمل باللمس وبدقة 2.5K وتتميز بمعدلات تحديث فائقة السلاسة تبلغ 90 هرتز ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:10. وتوفر شاشة Lenovo PureSight مجموعة ألوان موسّعة وأكثر دقة ومعايرة للأجهزة وتدرجات ألوان بنسبة 100% من نطاق ألوان sRGB بالإضافة إلى شهادة اللون الأزرق المنخفض TÜV Hardware Low Blue Light3 لتقليل إجهاد العين.

Yoga Slim 7 Pro وYoga Slim 7i Pro: الأداء المتكامل

أعلنت لينوفو عن تحديث حاسوب Yoga Slim 7 Pro (14 بوصة، 7) وYoga Slim 7i Pro (14 بوصة، 7). وصمم هذين الحاسوبين لتوفير الأداء المتكامل مع تصميم أنيق من الألمنيوم باللون الرمادي Storm Grey أو Cloud Grey5. ويمكنكم الابتكار أثناء التنقل مع خيار أحدث من معالجات Intel Core أو AMD Ryzen 6000 Series. وستتمكنون مع وحدة معالجة الرسوميات NVIDIA GeForce RTX 2050 من الاستمتاع بالألوان والسطوع والتباين المذهلَين لشاشة OLED Lenovo PureSight الاختيارية، والتي تم تحسينها بواسطة تقنية Dolby Vision الاختيارية ونطاق ألوان sRGB بنسبة 100%.

يتوفر حاسوب Yoga Slim 7 Pro الأكبر حجماً (16 بوصة و7) وحاسوب Yoga Slim 7i Pro (16 بوصة، 7) باللون الرمادي Storm Grey5. وصُمم الحاسوبين لتوفير سرعات عرض الرسوم الفائقة. ويمتلك كل منهما شاشة بدقة 2.5K تصل سرعتها إلى 165 هرتز لتوفير رسوميات فائقة السلاسة عند اللعب وتحرير الفيديو. وتتوفر وحدة معالجة رسوميات NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti مع خاصية التحقق من NVIDIA Studio ضمن حاسوب Yoga Slim 7 Pro المحمول (16 بوصة، 7) ووحدة رسوميات Intel Arc A370M ضمن حاسوب Yoga Slim 7i Pro (16 بوصة، 7). ويأتي حاسوبيّ Yoga Slim 7 Pro وYoga Slim 7i Pro المحمولَين مزودين بمزايا ذكية مثل الأداء الذكي الذي يمكنه ضبط نسبة الطاقة وعمر البطارية ليتمكن المستخدمون من الاستفادة من الأداء القوي في المنزل وأثناء التنقل.

Yoga 7: شغف الترفيه

صُمم حاسوب Lenovo Yoga 7 الجديد (14 بوصة، 7) للترفيه والإبداع، وهو حاسوب محمول متعدد الاستخدامات 2 في 1 ومتعدد الأوضاع وقابل للتحويل، يتميز بتصميم مريح لتوفير تجربة حمل وتنقل أسهل. ويضم معالج AMD Ryzen 6000 القوي ومركز ترفيهي يشمل شاشة لمس OLED التي تصل دقتها إلى 2.8K ونسبة طول إلى عرض تبلغ 16:10. كما يضم تقنية Dolby Vision التي توفر الألوان الواقعية وتفاصيل أكثر ثراءً والضوء الأزرق المنخفض، بالإضافة إلى تقنية Dolby Atmos التي توفر تجربة الصوت المحيطي عبر أربعة مكبرات صوت.

يتميز حاسوب Yoga 7 بتعدد استخداماته. ويمكنه الاستمرار بالعمل لفترات أطول دون الحاجة للبحث على منفذ طاقة، وذلك بفضل بطاريته التي تدوم طويلاً6 وتقنية الشحن السريع Rapid Charge Express7. وستتمكنون من الإنشاء والرسم وتدوين الملاحظات باستخدام القلم النشط الاختياري Active Pen5. وتعمل أوضاع الاستخدام الأربعة فيه على تمكين المستخدمين من التفاعل مع Yoga 7 بعدة طرق. ويمكنكم تبسيط الإنتاجية والتعلّم من خلال مزاياه الأكثر ذكاءً مثل خاصية إلغاء الضجيج أثناء مكالمات الفيديو وفلتر الضوء الأزرق المنخفض الذي يحافظ على جودة الفيديو ووضوحه وخلوه من التشويش ويقلل إجهاد العين.

Yoga AIO 7: قوي مع مزايا تعاونية متميزة

استوحي هذا المنتج من الطرق العديدة التي يتبعها الأشخاص اليوم في الابتكار والعمل والترفيه المنزلي. ويعدّ Yoga AIO 7 الجديد (مقاس 27 بوصة، 7) قابل للتكيف بشكل لا يصدق، ويمتلك شاشة ذات حواف ضيقة بمقاس 27 بوصة ودقة 4K ونسبة 95% من نطاق ألوان DCI-P3. ويدور Yoga AIO 7 بسهولة بزاوية 90 درجة ويمكن رفعه للأعلى وإمالته لتوفير المزيد من زوايا المشاهدة عبر ضغطة لطيفة باليد أو الإصبع بفضل تصميم مفصله المرن. وصُمم الحاسوب المكتبي الجديد Yoga All-in-One ليكون مركز المنزل الحديث، وهو متوافق مع معالج AMD Ryzen 6000 Series ومعالج رسوميات AMD Radeon RX 6600M الاختياري الذي يتميز بتصميم AMD RDNA 2 المبتكر. كما يمكن استخدامه كنظام ترفيه منزلي قوي مع مكبرات صوت JBL مزدوجة بقوة 5 واط تعمل على تقليل التشويش من خلال التصميم الفريد للمبرد السلبي من لينوفو، بينما تشغل قاعدته مساحة أصغر مقارنةً بالجيل السابق وذلك لتوفير مساحة أوسع على المكتب.

وتعتبر إمكانية المشاركة والتعاون واحدة من أفضل مزايا Yoga AIO 7. ويمكن للمستخدمين الآن عرض شاشة هواتفهم الذكية لاسلكياً على شاشة سطح المكتب لمشاهدة مقاطع الفيديو أو تصفح الصور أو منصات التواصل الاجتماعي على شاشة ضخمة مقاس 27 بوصة قابلة للتدوير أفقياً أو رأسياً. ويستطيع المستخدم أثناء العمل أو مشاهدة مقاطع الفيديو على الحاسوب المحمول9 رفع مستوى الصوت وزيادة حجم الشاشة عن طريق وصله بمنفذ Type-C في Yoga AIO 7، مما يتيح له التحكم بكلا الجهازين باستخدام لوحة المفاتيح والماوس طوال الوقت خلال شحن الحاسوب.

خدمات القفل الذكية من لينوفو: حماية الحاسوب من المجهول

لتوفر المزيد من الدعم لأنماط الحياة الهجينة، تقدم لينوفو أحدث منتجاتها التطبيقية البرمجية Lenovo Smart Lock Services، المدعمة من قبل Absolute® والمتاحة عبر Lenovo Vantage وLenovo.com. ويوفر برنامج الأمان القائم على السحابة للمستخدمين راحة البال في حالة سرقة حواسيبهم، مما يمنحهم مزيداً من التحكم عن بُعد بمعلوماتهم الشخصية المخزنة على أجهزتهم.

ويضم البرنامج مزايا الأمان القوية، ويتيح عند تثبيته خدمات القفل الذكية من لينوفو Lenovo Smart Lock Services التي تمكن المستخدمين من تتبع آخر موقع معروف لجهاز لينوفو الخاص بهم وتحديد موقعه إما من خلال متصفح الويب أو تطبيق الهاتف المحمول. ويمكنهم أيضاً من قفل الجهاز عن بُعد لتقييد الوصول غير المصرح به أو حذف الملفات الحساسة من خلال ميزة مسح البيانات للمساعدة في منع سرقة الهوية والبيانات. ولمساعدة المستخدمين على استعادة حاسوبهم المسروق، تتضمن خدمات القفل الذكية إمكانية الوصول إلى فريق التحقيقات المخصص التابع لشركة Absolute والذي يعمل بشكل وثيق مع جهات إنفاذ القانون المحلية لمحاولة تعقب الجهاز.

السعر والتوفر12

يبدأ سعر Yoga Slim 9i (14 بوصة، 7) من 1,899 يورو ويُتوقع أن يصبح متاحاً بنهاية شهر يونيو 2022.

يبدأ سعر Yoga Slim 7i Pro X (14 بوصة، 7) مع معالج Intel Core من 1,299 يورو ومن المُتوقع أن يصبح متاحاً بنهاية شهر يونيو 2022. أما Yoga Slim 7 Pro X (14 بوصة، 7) المزود بمعالج AMD Ryzen 6000 فيبدأ سعره من 1,199 يورو ومن المتوقع أن يتوفر بنهاية شهر يونيو 2022. 12

يبدأ سعر Yoga Slim 7i Carbon (13 بوصة، 7) من 1,199 يورو ويُتوقع أن يصبح متاحاً بنهاية شهر يونيو 2022. 12

يبدأ سعر Yoga Slim 7 Pro (14 بوصة، 7) المزود بمعالج AMD Ryzen 6000 بسعر 999 يورو، ومن المتوقع أن يصبح متاحاً بنهاية شهر أغسطس 2022. 12. أما Yoga Slim 7 Pro الأكبر حجماً (16 بوصة، 7) والمزود بمعالج AMD Ryzen 6000 فيبدأ سعره من 1,499 يورو، ومن المتوقع أن يصبح متوفراً بنهاية شهر يوليو 2022. 12

يبدأ سعر Yoga Slim 7i Pro (14 بوصة، 7) المزود بمعالج Intel Core من 1,099 يورو، ومن المتوقع أن يصبح متوفراً بنهاية شهر يوليو 2022. ويبدأ سعر Yoga Slim 7i Pro الأكبر حجماً (16 بوصة، 7) المزود بمعالج Intel Core من 1,599 يورو، ومن المتوقع أن يصبح متوفراً بنهاية شهر يوليو 2022. 12

يبدأ سعر Yoga AIO 7 (27 بوصة، 7) من 1,499 يورو، ويُتوقع أن يصبح متاحاً بنهاية شهر يونيو 2022. 12

يبدأ سعر Yoga 7 (14 بوصة، 7) من 1,099 يورو، ويُتوقع أن يصبح متاحاً بنهاية شهر يونيو 2022. 12

من المتوقع أن تصبح خدمات القفل الذكية من لينوفو Lenovo Smart Lock Services متاحة في الأسواق العالمية خلال شهر سبتمبر 2022. 12

للاطلاع على صور المنتجات، يرجى زيارة غرفة أخبار Lenovo StoryHub ورابط www.lenovo.com/yoga. ويمكنكم متابعة الفيديوهات هنا:

• Lenovo Yoga ‘Just Be You’ Campaign Video

• Lenovo Yoga Slim Portfolio Video

جمهور المبدعين الشباب لدى لينوفو ليس محدود بشيء واحد. انضموا إلى @Happykelli و@anaocto و@Dannero و@tootymcnooty و@kurtschneider و@marblemaniki و@bri_thelady الذين يتعاونون معاً لإنشاء شيء مشوق باستخدام حواسيب Lenovo Yoga Slim الجديدة من الجيل السابع في MIX MASTERS. واطلعوا على إطلاق تحدي #LenovoJustBeYou على تطبيق تيك توك الذي يدعو الجماهير لمشاركة إبداعاتهم المتنوعة.

نبذة عن لينوفو

تعتبر شركة لينوفو (المدرجة في بورصة هونغ كونغ تحت الرمز 992) (ADT: LNVGY) إحدى الشركات المصنفة على قائمة «فورتشن غلوبال 500) بإيرادات قدرها 50 مليار دولار، ويعمل بها نحو 57000 موظف وتمارس أنشطتها في 180 سوقاً حول العالم. تسعى لينوفو على تطوير التقنيات المتغيرة في العالم لخلق مجتمع رقمي جدير بالثقة، وأكثر شمولاً واستدامة، عبر رؤية جريئة تتمحور حول تقديم تكنولوجيا أكثر ذكاءً للجميع. كما تقود لينوفو عملية التحول الذكي من خلال تصميم وهندسة وإنتاج المجموعة الأكثر شمولاً في العالم من الأجهزة والبنية التحتية الذكية، اتي تسهم في خلق تجارب وفرص أفضل للملايين حول العالم. لمعرفة المزيد، تفضّل بزيارة موقعنا الإلكتروني https://www.lenovo.com أو تابعنا على «لينكد إن» و«فيس بوك» و«تويتر» و «يوتيوب» و«إنستغرام» و «ويبو»، وتعرف على أحدث أخبارنا عبر StoryHub