كشف رصد أجرته «عكاظ» أنه في حال ارتفع سهم شركة أرامكو إلى 47.8 ريال، بزيادة 1.85 ريال (0.49 دولار) عن آخر إغلاق له، فإن شركة أرامكو ستصعد على هرم الشركات في العالم، وتصبح أعلى قيمة سوقية للشركات في العالم بما يعادل (2.549 تريليون دولار)، لتتجاوز بذلك القيمة السوقية لشركة «آبل» التي تبلغ قيمتها وفقاً لآخر إغلاق في تداولاتها نحو (2.545 تريليون دولار).ووفقاً لرصد «عكاظ»، فعند وصول السهم لمستوى 47.8 ريال، فإن ملكية صندوق الاستثمارات العامة في الشركات المدرجة ستتجاوز مستوى التريليون ريال كأول مرة، بعد نقل نحو 4% من أسهم الشركة إلى ملكية صندوق الاستثمارات العامة.ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة في 21 شركة مدرجة أخرى، ممثلة في شركات «إس تي سي، الأهلي، ومعادن» بملكية تتجاوز 100 مليار ريال، وفي شركات «الكهرباء، إكوا باور، بنك الرياض، تداول، علم، مصرف الإنماء، أسمنت الجنوبية، العقارية، البحري، إعمار، وأسمنت القصيم»، بملكية تراوح بين 1 – 99 مليار ريال، فيما يمتلك أسهماً في شركات «أسمنت ينبع، دور، سابتكو، أسمنت الشرقية، الغاز، والخزف السعودي».وكان مؤشر سوق الأسهم السعودي «تاسي» أغلق على تراجع طفيف بست نقاط، عند مستوى 13.815 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 11.6 مليار ريال.وكان مؤشر السوق ارتفع خلال الجلسة بأكثر من 100 نقطة ليخترق مستوى 13.900 نقطة لأول مرة منذ شهر أبريل لعام 2006، وسجل أعلى مستوى له عند مستوى 13.949 نقطة.في المقابل ارتفع سهم «مصرف الراجحي» بأقل من 1%، وسجل أعلى مستوياته منذ الإدراج عند 117.40 ريال، بعد أن وافقت الجمعية العمومية للمصرف على رفع رأسماله بمنح أسهم مجانية بواقع 3 أسهم لكل 5 أسهم قائمة، وارتفع سهم «إس تي سي» بنسبة 3%، وتصدر سهم «عذيب» الارتفاعات بالنسبة القصوى.