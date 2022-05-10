كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أن السعودية تهدف إلى تطوير قطاع التعدين ونفذت خطوات في هذا الاتجاه، منذ إطلاق نظام الاستثمار التعديني في 2020، في ظل اهتمام المستثمرين المحليين والأجانب بالقطاع، وبلغ حجم القطاع 70 مليار ريال.وأضاف خلال فعاليات مؤتمر التعدين الأفريقي «إندابا» الذي بدأ أمس (الإثنين) في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا، أن النظام التعديني يراهن على وضوح الأدوات الاستثمارية ويحفز الصناعات المرتبطة بالتعدين ويخلق سوقاً جيدة بالمملكة عبر ربط التعدين بالصناعة، وفقاً لـ«العربية».وأوضح أن عدداً كبيراً من الشركات الأجنبية شاركت في المزاد الأخير لمنطقة الخنيقية المليئة بالزنك والنحاس، وهو ما يدل على نجاح المملكة في تحفيز الاستثمار.وأشار وزير الصناعة إلى أن استقطاب المملكة استثمارات بأكثر من 30 مليار ريال في 2021، منها بعض المشاريع الخليط بين مستثمرين محليين وأجانب، وهي دفعة أولى مرتبطة بالصناعات المرتبطة بالتعدين.