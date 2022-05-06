يتذمر المسافرون عند تأخر رحلات الطيران إسوة بما حدث أخيراً، لارتباطهم بأعمال في الوجهة المقصودة، أو لأن الوجهة المقصودة هي محطة عبور «ترانزيت» لوجهة أخرى، أو لانتهاء مدة التأشيرة بسبب تأخر الرحلة، إلا أن هناك مميزات قد يظفر بها من تأخرت رحلته، خاصة لغير المتعجلين في السفر ممن لديهم رحلات إلى وجهات سياحية بمسار مباشر، فتأخر الرحلات سينعكس عنه إيجابيات لفئة من الناس، «عكاظ» بدورها رصدت أبرز المميزات لتأخر الرحلات.كشفت لائحة حماية حقوق العملاء الخاصة بالطيران المدني، أن الرحلات الدولية والداخلية إذا تجاوز مدة تأخيرها 6 ساعات، فسيحق المطالبة بتصنيف تذكرته بـ«الملغية»، التي سينعكس عنها إعادة قيمة التذكرة أو خط السير غير المستخدم في الرحلة، مع تعويض العميل بما يعادل 50% من قيمة خط السير غير المستخدم.وفي حال تأخر رحلة الطيران، وكان العميل في الفندق، فسيلزم الناقل الجوي بتحمل تكاليف تمديد الإقامة الفندقية للعميل حتى موعد الإقلاع البديل، وإبلاغ العميل بالموعد الجديد.تقدم العديد من البطاقات الائتمانية الصادرة من بعض البنوك السعودية بشكل «مجاني» خدمات تأمينية تتعلق بتأخر الرحلات، أو إلغائها، أو تأخر وصول الحقائب، وتتضمن هذه الخدمات تعويضات مالية للمتضررين، في حال شرائهم تذاكر الطيران عبر تلك البطاقات المصدرة من البنوك المحلية.ويبلغ التعويض المقدم لمن تأخرت رحلاتهم لمدة تجاوزت 4 ساعات 42 دولاراً (157.5 ريال عن كل ساعة إضافية تأخرت)، ويصل في حده الأعلى إلى 1000 دولار (3750 ريالاً) في حال تأخر الرحلة لمدة وصلت إلى 24 ساعة.دوما ما يرافق الرحلات المتأخرة العديد من الأخطاء في الرحلة، كتأخر وصول الأمتعة وخاصة في الرحلات التي يتخللها توقف مؤقت «ترانزيت»، وهو ما ينعكس عنه تأخر وصول الأمتعة ساعات عدة، إذ يتم شحن تلك الأمتعة في رحلات أخرى، وسيتمكن المسافرون من الحصول على تعويض بقيمة 1875 ريالاً عند تأخر الأمتعة لمدة تصل إلى 24 ساعة، ففي حال تجاوز تأخر وصول الأمتعة 4 ساعات، سيحصل المسافر على تعويض بقيمة 42 دولاراً لكل ساعة تأخير بما يعادل 157.5 ريال، وإذا بلغ تأخير الامتعة 12 ساعة (نصف يوم) سيحصل المسافر على تعويض بالحد الأعلى بقيمة 500 دولار (1875 ريالاً).تواصلت «عكاظ» مع إحدى شركات التأمين المتعاقدة مع البطاقات الائتمانية، لمعرفة آلية استحقاق العميل تعويضاً مقابل تأخر رحلته أو تأخر وصول الأمتعة، واشترطت شركة التأمين ضرورة إرفاق مستند رسمي يوضح تأخر الرحلة يتم طلبه من شركة الطيران المتأخرة ليعتبر تأخر الرحلة تأكيداً لاستحقاق العميل لمبلغ التعويض، وبينت شركة التأمين أن من شروط الرحلة إرفاق إثبات شراء التذكرة من البطاقة الائتمانية المتعاقد معها، وصورة تذكرة الطيران وإثبات عدم استردادها وعدم حصول الفرد على تعويض من الناقل الجوي برحلة بديلة أو بمبلغ التذكرة، مع إرفاق الإثباتات الشخصية.