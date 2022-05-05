توقع صندوق النقد الدولي أن يتخطى حجم الاقتصاد السعودي مستوى تريليون دولار في عام 2022 لأول مرة في تاريخه، بعد أن أشارت هيئة الإحصاء إلى نمو اقتصاد المملكة خلال الربع الأول من العام الحالي، بأعلى وتيرة نمو فصلي منذ 2011، حيث بلغت نسبة النمو في الربع الأولي من العام الحالي 9.6%.وكشفت وكالة «بلومبيرغ» الأمريكية أن الاقتصاد السعودي نما خلال الربع الأوّل من هذا العام بوتيرة هي الأسرع منذ عقد من الزمن مدفوعاً بزيادة الإنتاج وارتفاع أسعار النفط.وبحسب الوكالة، فإن نسبة النمو في الاقتصاد وصلت إلى 9.6٪ على أساس سنوي، وهي النسبة الأعلى منذ الربع الثالث من عام 2011، كما توسّع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.7٪ مقارنة بـ4.7٪ في الربع الأخير من عام 2021.وعلى الرّغم من الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع نسب التضخم وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي لعام 2022 بمقدار 0.8 نقطة مئوية، وخاصة لاقتصادات كبرى كالهند والصين والولايات المتحدة، فإن دول الخليج البترولية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، ستشهد توسعاً في الاقتصاد؛ وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي للعام ذاته.وكتبت بلومبيرغ «من المتوقّع أن يشهد الاقتصاد السعودي توسّعاً بنسبة 7.6٪ ليصل إلى تريليون دولار لأول مرة، وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي».