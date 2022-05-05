تراجعت أسعار الذهب في بداية تداولاتها أمس (الأربعاء) مع زيادة العائد على سندات الخزانة الأميركية ورفع وشيك لسعر الفائدة الأمريكية، مما أثر سلبا على الطلب على المعدن النفيس.وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 865.31 دولار للأونصة، في حين نزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1866.10 دولار للأونصة.وزاد العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 أعوام أمس (الأربعاء)، بعد تراجعه في الجلسة السابقة قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) برفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس للحد من ارتفاع التضخم.وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطا ضد التضخم، فإن رفع سعر الفائدة في المدى القصير وزيادة العائد على سندات الخزانة يرفعان تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر فائدة.