انخفضت أسعار الذهب، أمس (الثلاثاء)، إلى أقل مستوى منذ منتصف فبراير، إذ حد الدولار القوي والرفع الوشيك لأسعار الفائدة الأمريكية من جاذبية المعدن النفيس كوسيلة تحوط من التضخم.وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1850 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أدنى مستوياته منذ 16 فبراير، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1854.40 دولار للأوقية.وظل الدولار عند أعلى مستوياته في 20 عاماً مما يجعل الذهب المقوم به أقل جاذبية للمشترين من الخارج، في حين بلغت عائدات السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات 3% لأول مرة منذ ديسمبر 2018.وبدأت لجنة السوق المفتوحة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) اجتماعها أمس لمناقشة سعر الفائدة، ومن المتوقع أن تعلن قرارها اليوم (الأربعاء).