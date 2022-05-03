كشف رصد أجرته «عكاظ» بناء على تقارير حكومية، أن التحويلات الشخصية لغير السعوديين في شهر مارس الماضي، سجلت ثاني أعلى مستوى لها منذ شهر يوليو لعام 2016 (منذ 70 شهراً)، إذ بلغت قيمة تحويلات الأجانب إلى الخارج نحو 14.7 مليار ريال، بزيادة نسبتها 4.63% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2021.ووفقاً لرصد «عكاظ» فإن أعلى قيمة لتحويلات الأجانب منذ شهر يوليو 2016 كانت في الشهر ذاته من عام 2020 عندما سجلت آنذاك نحو 15.21 مليار ريال.وأعلن البنك المركزي السعودي (ساما) أن مبيعات المصارف من النقد الأجنبي بلغت نحو 359.12 مليار ريال في شهر مارس الماضي، منها 8.99 مليار ريال لتمويل الواردات، و7.55 مليار ريال للمقاولين الأجانب لاستيراد السلع وأغراض أخرى، و21.32 مليار ريال كتحويلات شخصية للسعوديين وغير السعوديين، و78 مليون ريال بغرض السفر إلى الخارج، أما قيمة الاستثمارات في الخارج فبلغت نحو 19 مليون ريال.وبيّن (ساما) أن المبيعات للجهات الحكومية بلغت نحو 5.38 مليار ريال، أما المخصصة للبنك المركزي فبلغت 600 مليون ريال، وبيع نقد أجنبي للوزارات والبلديات بقيمة 34 مليون ريال، أما العملاء الآخرون المتواجدون في المملكة فبلغت المبيعات لهم 125.76 مليار ريال، و30.99 مليار ريال للمصارف داخل المملكة، و158.4 مليار ريال للمصارف خارج المملكة.