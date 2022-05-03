كشف مسح إعلامي أن ارتفاع إنتاج أوبك النفطي في شهر أبريل الماضي، جاء أقل من الزيادة المقررة بموجب اتفاق مع حلفاء المنظمة، إذ بددت الانخفاضات في ليبيا ونيجيريا تأثير زيادة الإمدادات من جانب السعودية وغيرها من كبار المنتجين.ووجد المسح أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ضخت 28.58 مليون برميل يوميا في أبريل، بزيادة 40 ألف برميل يوميا عن الشهر السابق، وأقل من 254 ألف برميل يوميا المنصوص عليها في اتفاق الإمدادات، وفقا لوسائل إعلام.وكانت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، رفعت حالة القوة القاهرة التي سبق وأعلنتها في ميناء الزويتينة النفطي في الأسبوع الماضي، وحذرت من أن «موجة مؤلمة من الإغلاقات» بسبب أزمة سياسية بدأت تعصف بمنشآتها.وتقلص أوبك وحلفاؤها، المعروفون باسم «أوبك بلس»، تدريجيا تخفيضات الإنتاج المتفق عليها في عام 2020 مع تعافي الطلب من جائحة كورونا.