واصل سعر الدولار صعوده مجددا، ليقترب من أعلى مستوياته في 20 عاما، ليصبح سعر الدولار الواحد 1.05 يورو، ويستعد المستثمرون لأسبوع حافل باجتماعات البنوك المركزية.وتعرض اليورو لضغوط كذلك بعد أن أظهر استطلاع أن نمو الناتج الصناعي لمنطقة اليورو توقف الشهر الماضي، إذ وجدت المصانع صعوبة في الحصول على المواد الخام وتضرر الطلب من ارتفاع الأسعار.يتوقع المستثمرون أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة 50 نقطة أساس، عندما يجتمع يومي الثلاثاء والأربعاء. أما الأسواق في آسيا ولندن فمغلقة بسبب العطلات.وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 5% في شهر أبريل، وهو أفضل أداء شهري منذ يناير 2015. وسجل مؤشر الدولار 103.36 في أحدث التداولات بارتفاع 0.1% خلال اليوم. بينما نزل اليورو 0.2% إلى 1.0525 دولار.