كشف رصد أجرته «عكاظ» بناء على تقارير حكومية رسمية، أن التجارة الإلكترونية في السعودية واصلت تسجيل نموها القوي كأعلى مستوياتها التاريخية بنهاية شهر مارس الماضي، إذ قفزت قيمة المبيعات عبر التطبيقات الإلكترونية ومواقع التسوق لتتجاوز لأول مرة مستوى 9.98 مليار ريال في شهر واحد (بمتوسط شراء يومي قيمته 27.36 مليون ريال).وقفزت المبيعات الإلكترونية خلال عام كامل بنسبة 88.08%، بزيادة قدرها 4.68 مليار ريال، بعد أن كانت قيمتها في شهر مارس العام الماضي 5.31 مليار ريال.وبين البنك المركزي السعودي (ساما) أن قيمة المبيعات عبر البطاقات البنكية اقتصرت فقط على بطاقات «مدى» ولم تشمل البطاقات الائتمانية الصادرة من البنوك المحلية أو الخارجية مثل «فيزا وماستر كارد».أما عن عدد العمليات عبر نقاط البيع فقد بلغت نحو 47.63 مليون عملية، بزيادة نسبتها 84.35% عن العام الماضي، وبلغ متوسط قيمة عملية البيع الواحدة نحو 210 ريالات.يذكر أن إجمالي ودائع الشركات والأفراد المصرفية المصنفة كودائع (تحت الطلب) سجلت مستويات قياسية في نهاية شهر مارس الماضي، إذ بلغت قيمة هذه الودائع نحو 1.23 تريليون ريال كأعلى مستوى لها في تاريخها، فيما كانت قيمة تلك الودائع بنهاية شهر مارس لعام 2021 نحو 1.16 تريليون ريال، بإضافة نحو 65.2 مليار ريال خلال آخر 12 شهرا، وبزيادة نسبتها 5.62%، وبلغ متوسط إيداع الأفراد والشركات كأرصدة في حساباتهم الجارية يومياً نحو 178.64 مليون ريال.