كشفت فيراري أحدث تطورات سيارة «جي تي سبايدر» التي تتسع لأكثر من راكبين، وتم تخصيص ابتكارات في سيارة «بورتوفينو إم» لتعزز روعة استخدامها ومتعة قيادتها في الهواء الطلق، السيارة تضم ميزات جديدة تشمل محركاً ثماني الأسطوانات مزوّداً بشاحن توربو بقدرة 620 حصاناً، ونظام القيادة «مانيتينو: ذا الخمسة أوضاع مع نمط مخصص للسباق وعلبة تروس بثماني سرعات.ويمتاز التطور الجديد والمذهل لسيارة فيراري «بورتوفينو» بمستويات رفيعة من الابتكار التقني، الذي يتجلى بإعادة تصميم المحرك وعلبة تروس جديدة كلياً بثماني سرعات، ونظام مانيتينو المزود بخمسة أوضاع قيادة مع نمط مخصص للسباقات، يعد الأول من نوعه على الإطلاق في سيارات «جي تي سبايدر»، ونتيجة لهذه التطويرات والمزايا العديدة الأخرى، توفر سيارة «بورتوفينو إم» مزيجاً غير مسبوق من الأداء الأصلي لسيارات «جي تي»، ومتعة كبيرة في القيادة، ومرونة استثنائية في تجارب القيادة اليومية للسيارة.وتجسّد السيارة الجديدة أحدث التصاميم وأرقى مستويات الإتقان الهندسي من علامة الحصان الجامح، ما يجعلها التطوير الأمثل لسيارات فيراري «بورتوفينو»، إذ تتفوق على سابقتها بطابعها الرياضي المبهر.ويسهم التصميم المدمج لسيارة «بورتوفينو إم» في جعلها الخيار الأمثل لجميع المناسبات، حيث يتيح تنوع استخداماتها ومستويات الراحة الرفيعة التي تقدمها جعل كل جولة فيها بمثابة رحلة نحو إعادة الاكتشاف.ويشكل التصميم المتناغم لسيارة فيراري «بورتوفينو إم» نتيجة منهجية عالمية في التصميم، تشمل التعامل مع العناصر المختلفة كجزء من تصميم موحد، ويستند إلى النجاح اللافت الذي حققه تصميم سيارة فيراري «بورتوفينو».