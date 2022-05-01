كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بالأسعار الثابتة ارتفع بنسبة 9.6% في الربع الأول 2022 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، محققاً أعلى معدل نمو منذ عام 2011 (كأعلى معدل نمو منذ 11 عاماً).وأرجعت هذا النمو الإيجابي إلى الارتفاع الكبير الذي حققته الأنشطة النفطية بنسبة 20.4%، إضافة إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.7%، كما حققت أنشطة الخدمات الحكومية ارتفاعاً بنسبة 2.4%.ومقارنة بالربع الرابع 2021، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل ارتفاعاً بـ2.2% في الربع الأول 2022.وكانت الهيئة قد بدأت بنشر تقديرات سريعة للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي اعتباراً من الربع الثالث 2020، من أجل توفير معلومات في الوقت المناسب عن الاقتصاد السعودي لصناع القرار والمستخدمين.وتعرف الهيئة «التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي - ربع السنوي»، بأنها عبارة عن عملية تقدير الحسابات القومية ربع السنوية التي يتم إجراؤها خلال فترة قصيرة بعد انتهاء الربع المرجعي عندما تكون البيانات المتعلقة بالربع لا تزال غير مكتملة.