كشف رصد أجرته «عكاظ» أن إجمالي أصول صندوق الاستثمارات العامة في أسهم الشركات المدرجة المحلية بلغت نحو 966.94 مليار ريال، ليفصله عن مستويات التريليون ريال نحو 33.06 مليار ريال.ويمتلك الصندوق وفقاً لآخر البيانات المعلنة في 20 شركة مدرجة بنسبة تتجاوز 5%، فيما يتملك أيضاً في شركة أرامكو وفقاً لآخر إعلان بنسبة 4%، ولكنها غير مفصحة في موقع «تداول»، لأن نظام السوق المالية يشترط أن يتم الإفصاح عن ملكية كبار الملاك إذا بلغت 5% أو أكثر.وبلغت ملكية صندوق الاستثمارات في شركة أرامكو نحو 359.2 مليار ريال، ثم في شركة الاتصالات بقيمة 148.48 مليار ريال، وفي بنك الأهلي بقيمة 131.71 مليار ريال، يتبعه في شركة معادن بقيمة 114.09 مليار ريال.ويتملك صندوق الاستثمارات في العديد من الشركات بما لا يزيد على 100 مليار ريال ولا يقل عن مليار في كل من شركات «الكهرباء، أوا باور، بنك الرياض، تداول، علم، مصرف الإنماء، أسمنت الجنوبية، العقارية، بحري، إعمار، أسمنت القصيم».ويمتلك صندوق الاستثمارات ما قيمته بين 200 مليون ولا يتجاوز 700 مليون ريال في كل من شركات «أسمنت ينبع، دور للضيافة، سابتكو، أسمنت الشرقية، غازكو، الخزف».وفي سياق متصل، عدلت وكالة التصنيف الائتماني «فيتش» يوم (الجمعة)، النظرة المستقبلية بشأن صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الصندوق السيادي)، إلى «إيجابية» من «مستقرة»، بعد إجراء مماثل فيما يخص النظرة المستقبلية للبلاد، كما أكدت تصنيف الصندوق عند «A».وكانت «فيتش» قد أشارت لتحسينات في موازنة المملكة في ضوء ارتفاع عائدات النفط باعتبارها أسباباً لتعديل توقعاتها بشأن البلاد في وقت سابق من الشهر.وخلال هذا الأسبوع أكدت الوكالة تصنيفها لشركة «أرامكو السعودية» عند «A»، مع تعديل نظرتها المستقبلية للشركة من مستقرة إلى إيجابية.