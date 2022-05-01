تبرع رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة اللولو العالمية السيد يوسف علي أم أي بمبلغ مليون ريال للمنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان)، تزامناً مع الحملة التي افتُتِحت بتبرع سخي بمبلغ 30 مليون ريال من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز و20 مليون ريال سعودي من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. وتأتي هذه الحملة امتداداً لاهتمام ولي العهد بتطوير القطاع الخيري ببذل كل جهد ممكن لتمكين أنشطته ورعايته لرفع مساهمته في تنمية المجتمع.وقال يوسف علي: «نحن سعداء وفخورون لكوننا جزءًا من هذه المبادرة الإنسانية العظيمة، وهذه أفضل طريقة لخدمة المجتمع، أدعو الله العلي القدير أن يبارك للحكام أصحاب الرؤية لهذه الأمة العظيمة بالصحة الجيدة والعمر المديد ليظلوا نعمة للمحتاجين في جميع أنحاء العالم».واستفاد من الحملة التي أطلقتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي حتى الآن نحو 5 ملايين شخص يواجهون صعوبات مالية، من الأيتام والمرضى وكبار السن.