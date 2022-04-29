تبرع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة اللولو العالمية السيد يوسف علي، بمبلغ مليون ريال للمنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان)؛ استجابةً للحملة التي افتُتِحت بتبرع سخي بمبلغ 30 مليون ريال من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود و20 مليون ريال سعودي من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود.

وتأتي هذه الحملة امتداداً لاهتمام ولي العهد بتطوير القطاع الخيري ببذل كل جهد ممكن لتمكين أنشطته ورعايته لرفع مساهمته في تنمية المجتمع.

وقال رئيس مجلس الإدارة والعضو لمجموعة اللولو العالمية يوسف علي: «نحن سعداء وفخورون لكوننا جزءاً من هذه المبادرة الإنسانية العظيمة. افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود هذه الحملة وأظهرا لنا أفضل طريقة لخدمة المجتمع. أدعو الله العلي القدير أن يبارك في الحكام أصحاب الرؤية لهذه الأمة العظيمة بالصحة الجيدة والعمر المديد ليظلوا نعمة للمحتاجين في جميع أنحاء العالم».

يذكر أنه استفاد حتى الآن ما يقارب 5 ملايين شخص يواجهون صعوبات مالية، من الأيتام والمرضى وكبار السن، من الحملة التي أطلقتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

كان لهذا التركيز تأثير كبير على إحسان في قدرته على تقديم التبرعات لمن يستحقها، وتم تطويره ليسهل على سكان المملكة التبرع لأسباب مختلفة مثل تقديم سلال غذائية للأسر، ورعاية كبار السن، ومساعدة المرضى، وتغطية الرسوم التعليمية والمستلزمات للأيتام، ويسمح للمتبرعين بمتابعة تقدم مساهماتهم بطريقة آمنة رقمياً.