تعُتبر حواسیب المحمولة من اسوس المدعومة ببطاقات رسومیات من سلسلة GeForce RTX 30 الأكثر تقدما وأحدثت ثورة بالطریقة التي نلعب فیھا ونعمل بھا. وتجلب ھذه الحواسی ب الأفضل إلى اللاعبین وصُناّع المحتوى الذین لم یعودوا مضطرین بعد الآن إلى الاختیار بین سھولة حمل الكومبیوتر ومواصفاتھ التقنیة المتقدم ة. وتقُدم ھذه الحواسیب المحمولة معد لات عالی ة للإطارات في الثانیة fps و تنقل تجربة اللعب إلى مستویات غیر مسبوقة من خلال رسومات مذھلة، وتقدّم إنتاجیة أعلى مع المحافظة على ضعف مستویات الطاقة مقارنة بالأجیال السابقة، وذلك بفضل وحدة رسومات RTX وتقنیة NVIDIA Max-Q.

ومن اھم المودیلات التي تدعم سلسلة RTX30 هي: ROG Zephyrus M16, ROG Strix Scar 17, ROG Flow z13

وتقدم ھذه الحواسیب المحمولة النحیفة و خفیفة الوزن وذات السعر المعتدل والتي ستدوم طویلا قدرات معالجة عالیة، وتشُكل التقنیات المدمجة ف یھا نقلة نوعیة ستساعدك في الدراسة والعمل واللعب باستخدا م جھاز واحد یسھل حمله إلى أي مكان.

الذكاء الاصطناعي لأعلى جودة صورة ومعدل إطارات في الثانية

تعُتبر تقنیة رفع الدقة NVIDIA DLSS ثوریة بسبب استخدام الذكاء الاصطناعي خلال عملیة رسم الصورة،وا لذي یرفع الأداء من خلال معالجات متخصصة ل ھ في وحدا ت سلسلة RTX 30. وترفع ھذه التقنیة معدل الإطارات في الثانیة fps وتسمح لك الاستمتاع بأعلى جودة ودقة للصورة في ألعابك المفضلة، ورفْ ع إعدادات الصورة ودقتھا والحصول على تجربة لعب أكثر واقعیة. وتسُرّ ع ھذه التقنیة الأداء دون خفض جودة الصورة في أكثر من 150 لعبة حتى الآن، منھا: Shadow Warrior 3 وSifu وSCP Pandemic وGod of War وDying Light 2 Stay Human وBattlefield 2022 وRed Dead Redemption 2.

وتقدم الكومبیوترات المحمولة التي تستخدم تقنیات سلسلة RTX 30 قدرات أكثر المنصات تقدما لتقنیة تتبع الأشعة الضوئیة من مصدرھا Ray tracing الثوریة التي تغیّر من طریقة اللعب بالألعاب الإلكترونیة.ومثل تقنیة رفع الدقة NVIDIA DLSS، فإن تقنیة تتبع الأشعة الضوئیة من مصدرھا موجودة في الكثیر من الألعاب الحدیثة والمعروفة.

ستحصل على مستویات أداء مرتفعة بأعلى مواصفات الرسومات من خلال تقنیات الذكاء الاصطناعي، بدعم لرفع دقة الرسومات وتتبع الأشعة الضوئیة من مصدرها

وتستخدم كومبیوترات سلسلة RTX 30 المحمولة مجموعة تقنیات NVIDIA Max-Q المعززة بالذكاء الاصطناعي بھدف رفع مستویات الأداء، في تصامیم منخفضة السماكة. وتستھدف منھجیة التصمیم ھذه بناء كومبیوترات محمولة فائقة السرعة ومنخفضة السماكة بكفاءة حراریة عالیة وصوت مراوح منخفض. وتأخذ ھذه المنھجیة عدة عوامل بعین الاعتبار، منھا الدارات الإلكترونیة وبرمجیات التعریف وعناصر التبرید وتزوید العتاد الصلب بالتیار الكھربائي والتحكم بالدارات المختلفة داخل الكومبیوترات المحمولة، وغیرھا من العوامل الأخرى. وتعُتبر تقنیة Dynamic Boost من ضمن تقنیات ھذه المنھجیة وتستخدم الذكاء الاصطناعي لرفع مستویات الأداء، بینما تقدم تقنیة Battery Boost 2.0 المزید من طاقة البطاریة للعب أو العمل أكثر أثناء التنقل.

ویعُتبر استخدام وحدة رسومات متقدمة في كومبیوتر محمول منخفض السماكة أمرا من شأنه رفع درجة صوت مراوح التبرید لدى عملھا، الأمر الذي تعالجه تقنیة WhisperMode 2.0 الذكیة التابعة لتقنیات منھجیة Max-Q، والتي تجعل الكومبیوترات المحمولة أكثر ھدوءًا مع المحافظة على معدلات مبھرة لمعدل الإطارات في الثانیة fps. وتتبع المزید من التقنیات لھذه المنھجیة لرفع كفاءة الطاقة ومستویات أداء كومبیوترك المحمول.

اقل زمن استجابة للنظام

یبحث اللاعبون التنافسیون عن أقل زمن للاستجابة Latency (مدة الاستجابة منذ لحظة إرسال أمر الحركة في عالم اللعبة) وأفضل استجابة داخل ألعابھم المفضلة. وھذا ھو ما تقدمھ میزة NVIDIA Reflex من خلال تقنیاتھا المتقدمة التي تقیس زمن الأستجابة وتخفض من فترة استجابة النظام للأوامر في تلك الألعاب. وسیستطیع اللاعبون من خلال ھذه المیزة تحدید أھدافھم بشكل أفضل والتفاعل مع المجریات بسرعة وزیادة دقة تصویبھم للأھداف، الأمر الذي یقدم لھم الأفضلیة التنافسیة أمام خصومھم في جولات یقُاس فیھا النجاح بالملي ثانیة.

وتدعم الكثیر من الألعاب المتقدمة ھذه المیزة، مثل Rainbow Six Extractionو Ready or Notو God of War Apex Legendsو Overwatchو GRITو iRacing وغیرھا.

سرّع دراستك

وتسُھِّل تقنیات التعاون والتعلیم عن بعُد المدعمة بالذكاء الاصطناعي التواصل مع المدرسین وزملاء الدراسة. وتستطیع كومبیوترات سلسلة RTX 30 المحمولة تسریع محاكاة وصنع نماذج واقعیة لمواد العلوم والتقنیة والھندسة والریاضیات، والعمل مع البیانات العلمیة وبرمجة الذكاء الا صطناعي بكل سھولة، الأمر الذي یجعل ھذه الكومبیوترات المحمولة مثالیة للطلاب الذین یبحثون عن أعلى مستویات الأداء من أجھزتھم. وتمُكّنك ھذه الكومبیوترات المتقدمة وسھلة الحمل وذات السعر المعتدل من الدراسة بذكاء والحصول على أفضل تجربة تعلیم ممكنة.

الخاتمة

تعمل وحدات معالجة الرسومات NVIDIA GeForce RTX 30-Series على تشغیل أسرع أجھزة الكمبیوتر المحمولة في العالم للاعبین والمبدعین. سیختبر اللاعبون أعلى جودة للصورة وأسرع إطارات في الثانیة وأقل زمن للاستجابة مع أفضل تجربة مستقرة من إطلاق ألعابھم المفضلة باستخدام أحدث تقنیات RTX مثل DLSS و Ray Tracing و Reflex و Max-Q و و برامج تشغیل.

تتمیز أجھزة الكمبیوتر المحمولة من سلسلة GeForce RTX30 بأنھا قویة للغایة وموثوقة وھادئة وفعالة وتتمتع بعمر بطاریة طویل، ولكنھا تأتي بتصمیمات رفیعة ومحمولة، مما یجعلھا منصة مثالیة لكل من یبحث عن القوة وقابلیة النقل والھیبة. یوفر لك الاستثمار في جھاز كمبیوتر محمول من سلسلة RTX30 المال، حیث یمكنك اللعب وإنشاء وتشغیل ودراسة وتشغیل كل كمبیوتر محمول قوي واحد

- ولا تنس أنه یمكنك توصیل الكونترولر المفضل لدیك بأجھزة الكمبیوتر المحمولة القویة بكل سھولة إذا كان ھذا ھو ما تفضله.

الذكاء الاصطناعي ھو المستقبل وھو متوفر فقط على أجھزة الكمبیوتر المحمولة من سلسلة RTX30 مما یعزز بشكل كبیر ویحسن الحیاة والخبرة للاعبین والمبدعین والمصممین والطلاب، مما یجعل أجھزة الكمبیوتر المحمولة سلسلة RTX30 مناسبة للمستقبل واستثمارًا حكیمًا.