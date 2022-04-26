شارك وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم في الملتقى الوزاري لمشروع رأس المال البشري،الذي نظمته مجموعة البنك الدولي افتراضيًّا اليوم (الثلاثاء)، بحضور وزاري من 70 دولة حول العالم؛ بهدف تبادل الخبرات والتجارب بشأن تنمية رأس المال البشري في مرحلة ما بعد جائحة كورونا.

وركَّز ملتقى الربيع لهذا العام على الحلول المستدامة الكفيلة بتجاوز عثرات التعلم وأزمات التوظيف الناتجة من الجائحة، وتبادل تجارب الدول بشأن التحديات التي تواجه قطاع التعليم وسوق العمل، بالإضافة إلى أهم الاستجابات الوطنية المطروحة لمعالجتها.

يُذكر أن وزارة الاقتصاد والتخطيط تُشارك في هذا الملتقى الدولي بصفتها الجهة المعنية في صنع ومواءمة السياسات الاقتصادية بما يضمن تنمية رأس المال البشري والتنوع الاقتصادي في المملكة.