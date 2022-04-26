استمرارا لتواصله مع عملائه في جميع مناطق المملكة، وحرصاً منه على توفير كافة الخدمات لهم، أعلن مصرف الراجحي استمرار العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام من خلال

54 فرعا، و144 مركزاً، تغطي جميع مناطق المملكة، وسيكون استقبال العملاء في الفروع من الساعة 10:00 صباحاً حتى الساعة 04:00 عصراً، ما عدا يوم الجمعة، وأول أيام عيد الفطر المبارك.

وفيما يتعلق بمراكز التحويل، أوضح المصرف أنها ستعمل أثناء الإجازة يوميًا، من الساعة 09:30 صباحاً، حتى الساعة 05:00 مساءً قبل العيد، وسوف تعمل من الساعة 10:00 صباحا حتى الساعة 4:00 مساء بعد العيد، فيما ستعمل الفروع الواقعة في المطارات يومياً 24 ساعة.

ويمكن للعملاء الاستفادة من خدمات القنوات البديلة التي يوفرها المصرف عبر أجهزة الصراف الآلي وأجهزة الخدمة الذاتية في مختلف مناطق المملكة، وذلك تسهيلا لخدمة عملاء المصرف، فضلا عن أن جميع منتجات التمويل، والخدمات الأخرى، يمكن الحصول عليها بكل سهولة ويسر وفي لحظة واحدة عبر تطبيق مصرف الراجحي.

يشار إلى أن مصرف الراجحي يوفر كافة الخدمات المصرفية لعملائه عبر القنوات البديلة، حيث يستطيع العملاء الاستفادة من خدمات أكبر شبكة في المنطقة من أجهزة الصراف الآلي المتطورة، بالإضافة إلى أجهزة نقاط البيع المتوفرة في المحلات التجارية حول المملكة، طوال 24 ساعة. كما يتميز المصرف بتقديم أجهزة الخدمة الذاتية في عدد كبير من فروعه، وكذلك أجهزة الصراف التفاعلي.