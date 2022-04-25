قدّمت شركة داركو العقارية مبلغ 1.6 مليون ريال لمنصة جود الإسكان الخيرية، وذلك خلال ملتقى كبار المانحين لجود الإسكان في مدينة الرياض برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، وبحضور رجال الأعمال وممثلي كبرى الشركات العقارية في المملكة. وتساهم مبادرة «داركو» في تملك 20 أسرة مستفيدة ومؤهلة لمنزلهم الأول. وقال الرئيس التنفيذي لشركة «داركو» العقارية الدكتور عمر القحطاني: «هذه المساهمة دعم للحملات الوطنية الخيرية التي تتبناها حكومتنا الرشيدة، وإيماناً منا بدورنا تجاه المجتمع ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية التي توليها الشركة اهتماماً بالغاً لدعم الأسر المحتاجة عبر منصة جود الإسكان».