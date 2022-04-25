كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن قيمة الصادرات السلعية للسعودية خلال شهر فبراير 2022م بلغت 108.43 مليار ريال، مقابل 65.81 مليار ريال خلال شهر فبراير عام 2021م، وذلك بارتفاع مقداره 42.615 مليار ريال، بنسبة 64.7%.جاء ذلك في نشرة الهيئة للتجارة الدولية للمملكة لشهر فبراير من عام 2022، مبينة أن قيمة الصادرات البترولية خلال شهر فبراير 2022م 83.99 مليار ريال، مقابل 47.16 مليار ريال خلال شهر فبراير، وذلك بارتفاع مقداره 36.83 مليار ريال، بنسبة 78.1%.ووفقاً لنتائج النشرة فقد بلغت قيمة الصادرات غير البترولية خلال شهر فبراير 2022م، 24.44 مليار ريال، مقابل 18.66 مليار ريال خلال شهر فبراير، وذلك بارتفاع مقداره 5.781 مليار ريال، بنسبة 31.0%.