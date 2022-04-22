«فيراري روما» سيارة كوبيه تقدمها علامة الحصان الجامح، بمحرك 8 أسطوانات (V8) وترسي معايير جديدة ضمن فئتها بفضل خطوطها المُتناسقة وتفاصيلها العصرية والأنيقة واعتمادها على أحدث التقنيات المتطورة.

«فيراري روما» هي سيارة فيراري الرياضية من فئة الكوبيه التي جرى تطويرها في مصنع الشركة بمدينة مارانيللو الإيطالية. وتجمع السيارة بين التفاصيل الجمالية المُتقنة والقوة الجبارة والمرونة العالية، ما يمنح السائقين تجربة قيادة استثنائية وممتعة بمعنى الكلمة. كما تُجسد السيارة أرقى مفاهيم التصميم الإيطالية العريقة، لتقدم بذلك صورةً معاصرة وحقيقية عن نمط الحياة الهادئ والراقي الذي تميزت به مدينة روما في خمسينيات وستينيات القرن العشرين، وهو ما منح السيارة تسميتها المميزة، روما.

ومن الناحية التصميمية، تمتاز سيارة «فيراري روما» بخطوطٍ واضحة ومُتقنة تنم عن مستوياتٍ رفيعة من التناسق والأناقة. إذ يرتكز تصميمها على الأبعاد المُتناغمة والتفاصيل الجمالية المتوازنة والأنيقة، المُستمدة من الحرفية الإيطالية العريقة وتقاليد «فيراري» التي تتجلى بوضوح في سياراتها ذات المحرك الوسطي، ولاسيما «250 جي تي بيرلينيتا لوسو» و«250 جي تي» التي تتسع لأربعة ركاب. وتنفرد السيارة الجديدة بلغة تصميمية حديثة تظهر روعة وأصالة التصميم المُتقن والمتكامل. كما تحتفظ السيارة بالخطوط الأنيقة واللمسات الرياضية التي لطالما ميّزت جميع سيارات «فيراري».

وقد حرص مهندسو «فيراري» على تطوير عدة تقنيات مبتكرة لضمان أعلى مستويات الأداء لسيارة «فيراري روما»، مع الحفاظ على نقاء وأصالة التصميم ضمن فئتها. ويشمل ذلك التصميم المبتكر للجناح الخلفي القابل للتحريك والمدمج بسلاسة وأناقة مع الزجاج الخلفي؛ حيث صُمم بطريقةٍ تتيح عند طويه الاحتفاظ بالتفاصيل العصرية الأنيقة للسيارة، وتضمن قوة الجر السفلية المطلوبة للاستمتاع بالأداء الاستثنائي للسيارة، خاصة مع إمكانية نشره تلقائياً أثناء القيادة بسرعاتٍ عالية.

وقد زوّدت السيارة بمحركٍ مكوّن من 8 أسطوانات (V8) ذي قوة جبارة تصل إلى 620 حصان بخاري عند 7500 دورة في الدقيقة، مما يجعلها الأقوى ضمن فئتها. ويندرج هذا المحرك ضمن عائلة محركات «فيراري» التي فازت بجائزة «أفضل محرك دولي للعام» لأربع سنوات على التوالي. ويمتاز هذا المحرك بنظام «إدارة التسارع المتغيّر» الذي يضمن استجابة فورية عند تعديل قوة العزم بشكل يتناسب مع السرعة. وبفضل استخدام فلاتر لتصفية جسيمات البنزين، حظيت سيارة «فيراري روما» بتركيز دقيق لجهة تعزيز الصوت المهيب لنظام العادم، والذي تم إعادة تصميمه بالكامل، مع إزالة كاتمات الصوت وإدخال صمامات التفافية جديدة.

كما زوّدت السيارة بعلبة تروس جديدة مُدمجة بثمان سرعات مع قابض مزدوج (DCT)، وهي أخف بمقدار 6 كغ عن سابقتها ذات السبع سُرعات. وإلى جانب تقليل استهلاك الوقود والانبعاثات، تتيح علبة السرعة التبديل بين السرعات بسلاسةٍ ومرونة أكبر، مما يضمن استجابة عالية للسيارة على الطرقات المفتوحة، فضلاً توفير تجربة قيادة مريحة وعالية الكفاءة أثناء القيادة في شوارع المدن وخلال أوضاع إيقاف وتشغيل السيارة.