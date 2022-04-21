استمراراً لمساهمته الاجتماعية ضمن مبادرات «حق وواجب» المسؤولة عن تقديم الخدمة المجتمعية وتعزيز العمل الاجتماعي، تكفل مصرف الراجحي بدفع تكاليف بلوك كامل ضمن «مخطط جود الذهبي» بقيمة مليون ريال، لتأمين 20 مسكنا للأسر المحتاجة.

ويسهم مخطط جود الذي دشنته منصة جود في تأمين مساكن للفقراء والمحتاجين المسجلين في الضمان الاجتماعي، التي وفرت حتى الآن 789 وحدة سكنية لأهلنا الأشد حاجة بعد إقفال مخططي جود الأول وجود الذهبي.

وجاء تبرع مصرف الراجحي امتداداً للدعم الدائم والمستمر ضمن مبادرات «حق وواجب»، لمنصة جود الإسكان، حيث قدم المصرف 40 مليون ريال، استفادت منها 222 أسرة سعودية في عدد من مدن ومحافظات المملكة، وساهم منسوبو المصرف في إقفال حالة دعم مسكن لأسرة في فترة ماضية.

وتعليقاً على هذه الخطوة، قال الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي وليد عبدالله المقبل: «ندرك جيداً في مصرف الراجحي أهمية البرامج الاجتماعية المتخصصة في قطاع الإسكان التنموي، وأهمية مساهمة القطاع الخاص في دعم الجهود الحكومية في هذا المجال، وفي الحقيقة نفخر في مصرف الراجحي أن نكون أهم الداعمين لبرامج المجتمع الداعمة لعموم القطاع الخيري في المملكة».

وأضاف: «يعكس هذا الدعم من مصرف الراجحي لصالح الحملة الوطنية للعمل الخيري، دور المصرف الرائد في العمل الخيري، وحرصه على المساهمة الفاعلة في المسؤولية الاجتماعية من خلال العديد من المبادرات الوطنية والمشاريع الداعمة للقطاع الخيري، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030».