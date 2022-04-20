الحلم أصبح اليوم حقيقة: تصوير بدقة عالية تبلغ 108 ميغابكسل وتقنية الشحن الفائق HUAWEI SuperCharge بقدرة 66 واط فضلاً عن التصميم الرائع والكثير من المزايا في جهاز من الفئة المتوسطة.

لا توجد فرصة أمثل من أيام العيد خلال العام لنعبّر عن حبنا وتقديرنا لأحبائنا، والعامل الأهم من أجل إيجاد هدية العيد المثالية هو مراعاة أذواق واهتمامات كل فرد من أفراد الأسرة. مثلاً، الحلويات وبطاقات المعايدة تعجب معظم الناس. لكن لإظهار اهتمامنا ومعرفتنا بمن نحبّ، علينا أن نقدم لهم شيئاً سيحبونه ويستخدمونه لفترات طويلة. وفي ضوء عالمنا الرقمي سريع التغير، يمكن أن تكون الهواتف الذكية من أجمل خيارات الهدايا. ولحسن الحظ، فقد أطلقت هواوي هاتفها الجديد HUAWEI nova 9 SE في الوقت المناسب، فهو مليء بالمزايا والتقنيات التي يحبها المستخدمون الشباب. وكما الإصدارات السابقة، يتميز هاتف HUAWEI nova 9 SE بكاميرا رباعية بدقة عالية تعمل بالذكاء الاصطناعي، مع تقنية الشحن الفائق HUAWEI SuperCharge بقوة 66 واط، إلى جانب التصميم الأنيق والعصري الذي يناسب تطلعات الشباب. إليكم أبرز المزايا التي ستجعل الهاتف الجديد هدية العيد المناسبة لأحبائكم هذا العيد.

انظر إلى العالم بأدق التفاصيل

من خلال الكاميرا الرئيسية فائقة الدقة، بدقة تبلغ 108 ميغابكسل و(فتحة بقياس f/1.9 ) ستحظى بتجربة استثنائية وستطلق العنان لإبداعك الحقيقي. سواء كنت تلتقط مشهداً ما أو صور بورتريه أو صور الأعمال المعمارية وغيرها، في لحظة التقاطك للصورة، سيلتقط هاتف HUAWEI nova 9 SE ما تراه أمام عينيك بتفاصيل واضحة للغاية. ويمكن للصورة بدقة 108 ميغابكسل أن تحقق معدل تقريب بواقع ثلاثة أضعاف بدون خسارة أي تفاصيل، وبالتالي ستتمكن من تكبير الصور واقتصاصها لجعل الإطار يبدو مناسباً قبل نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.

يمكن لهاتف HUAWEI nova 9 SE التقاط الصور في البيئات المظلمة وزيادة مستوى السطوع بجانب تقليل الضوضاء وتحسين النطاق الديناميكي للصورة. وبإمكانك كذلك التقاط صور سلفي مثالية في الإضاءة المنخفضة بفضل ميزة Super Night Shot التي تتعرف بدقة على الوجوه وتحسّن الخلفية فضلاً عن التخلص من الضوضاء.

نفاد البطارية أصبح شيئاً من الماضي

الجميع يخشى نفاد البطارية، هذه حقيقة.. ولهذا السبب يجب أن يتمتع الهاتف الذكي الجيد بمزايا شحن سريع. بفضل تقنية الشحن الفائق من هواوي HUAWEI SuperCharge بقدرة 66 واط، يمكن شحن هاتف HUAWEI nova 9 SE بنسبة 60% خلال 15 دقيقة فقط أو شحنه بالكامل فقط خلال 36 دقيقة.

تصميم أنيق مع شاشة تفاعلية غامرة

يتميز هاتف HUAWEI nova 9 SE بشاشة العرض الكاملة من هواوي مع حواف فائقة النحافة بقياس 1.05 مم فقط. ومن شأن ذلك أن يعزز التجربة التفاعلية للمستخدم ويكمل بشكل مثالي هيكل الهاتف الذكي فائق النحافة حيث لا يتخطى 7.94 ملم فقط. وتمتاز العدسة الخلفية بتصميم حلقة Star Orbit Ring التي اشتهرت بها سلسلة هواتف نوفا. هذا التصميم الكلاسيكي الذي يخطف الأبصار بالتركيز على شكل الدائرة، يعزز جمالية التصميم من خلال تناسقه. وبفضل الهيكل النحيف إلى جانب الغطاء الخلفي الزجاجي ثلاثي الأبعاد، من السهل حمل هاتف HUAWEI nova 9 SE فهو سيناسب راحة يدك بشكل مثالي.

هاتف مصمم خصيصاً للمبدعين

أتاح النمو في التكنولوجيا الرقمية الفرصة للجميع لمشاركة إبداعاتهم. وقد تم تصميم هاتف HUAWEI nova 9 SE مع مراعاة كافة احتياجات المبدعين. قد تبدو ميزات الهاتف المذهلة مثل التصوير الأمامي/ الخلفي المستمر والفيديو ثنائي العرض بمثابة حلم يتحقق للمبدعين الصاعدين. وتتيح ميزة التصوير الأمامي/ الخلفي المستمر للمستخدمين تصوير مقاطع الفيديو من وجهات نظر متعددة وحفظها في ملف واحد، مما يوفر الوقت الذي تقضيه على عملية التحرير المعقدة. من ناحية أخرى، ستمكنك خاصية تسجيل مقاطع الفيديو مزدوجة العرض Dual-View من عرض ردود الفعل الحية للأحداث، باستخدام الكاميرات الأمامية والخلفية في نفس الوقت بدون تحرير إضافي. ويتوفر تطبيق Petal Clip لتبسيط عملية إنشاء المحتوى بالكامل. وحتى لو لم يكن الشخص قد انضم إلى هواة تسجيل مدونات الفيديو بعد، فقد تغريه تلك الميزات لاستكشاف جانبه الإبداعي من خلال بعض مدونات الفيديو خلال العيد.

نظام EMUI 12 يجعل التجربة بأسرها أكثر روعة

مع نظام EMUI 12، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بتجربة سلسة حتى بعد استخدام الجهاز لفترة طويلة من الوقت. وبفضل ميزة One Hop Connection التي تستخدم اتصال المجال القريب (NFC)، يمكن لهاتف HUAWEI nova 9 SE الاقتران بأجهزة هواوي الأخرى مباشرةً. ويمكن عرض الشاشة لاسلكياً أو عكسها عبر ميزة HUAWEI Vision، مما يوفر رؤية موسعة مثالية لجميع أفراد الأسرة الذين يشاهدون المسلسلات والعروض الرمضانية. وعند اقتران هاتف HUAWEI nova 9 SE مع إحدى ساعات هواوي الذكية أو مكبرات الصوت أو HUAWEI Vision، ستكون التجربة انسيابية وسهلة للغاية.

بفضل نظام الملفات الموزعة، يتيح هاتف HUAWEI nova 9 SE للمستخدمين الوصول إلى الملفات عبر الحاسوب الشخصي. كذلك، يمكن للمستخدمين إرسال الملفات بين الهاتف الذكي وأجهزة هواوي الأخرى عبر ميزة Huawei Share، أو تحويل مكالمات MeeTime إلى HUAWEI Vision والتحدث مع ما يصل إلى 11 شخصاً في وقت واحد من خلال الاستفادة من الشاشة الكبيرة والكاميرا ومكبرات الصوت.

تتوفر أيضاً منصة AppGallery الموثوقة والمبتكرة والآمنة وسهلة الاستخدام على هاتف HUAWEI nova 9 SE، فبإمكانك التنقل بسهولة والاستكشاف والعثور على مجموعة واسعة من التطبيقات عالية الجودة وتنزيلها بسهولة.

وبذلك أصبح لديك الآن 5 دوافع قوية لاختيار هاتف HUAWEI nova 9 SE كهدية لأصدقائك وأقاربك، وخاصة للجيل الأصغر سناً.

السعر والتوافر

يتوفر هاتف HUAWEI nova 9 SE بثلاثة ألوان متلألئةCrystal Blue، Pearl White، وMidnight Black في أسواق المملكة العربية السعودية، بسعر 1199 ريالا سعوديا عبر منصات هواوي عبر الإنترنت وتجار التجزئة المعتمدين.

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حول مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين

تعتبر مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين واحدة من ثلاث مجموعات أعمال منضوية تحت مظلة شركة هواوي، وتوفر مجموعة متنوعة من المنتجات بما فيها الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة النطاق العريض الجوالة. وتتوافر منتجات وخدمات هواوي في أكثر من 170 بلداً، وتستخدم من قبل ثلث سكان العالم.

وقد انعكس النمو السنوي الكبير الذي تحققه الشركة على النهوض الكبير الذي حققته علامة هواوي والذي جعلها واحدة من العلامات التجارية الرائدة على مستوى العالم. وفي عام 2019، احتلت هواوي المرتبة 47 ضمن قائمة براندز لأفضل 100 علامة تجارية عالمية، والمرتبة 12 ضمن قائمة براند فاينانس لأفضل 500 علامة تجارية بالعالم من حيث القيمة.

وباعتبارها مجموعة رائدة في تكنولوجيا المعلومات، تخصص هواوي 10% من إيرادات مبيعاتها السنوية لدعم جهود الأبحاث والتطوير، وقامت بإنشاء 14 مركزاً للبحوث في جميع أنحاء العالم. ومن ضمن هذه المرافق مركز هواوي لأبحاث الجماليات في باريس. كما قامت هواوي بإنشاء مركز جديد للأبحاث والتطوير في مختبر ماكس بيريك للابتكار في مدينة فِتسلار في ألمانيا، حيث تتشارك هواوي وشركة لايكا في مجال الأبحاث التكنولوجية لتطوير كاميرات الأجهزة المحمولة وجودة الصور. كما وأنشأت هواوي أكثر من 10 مختبرات في الصين وأوروبا ومواقع أخرى، وتعمل من خلال هذه المواقع مع أكثر من 600 شريك.

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