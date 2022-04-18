أعلنت «زين السعودية» نتائجها المالية للربع الأول من العام 2022م، والذي تابعت خلاله الشركة تحقيق نتائج مالية إيجابية تعزز الأداء المالي المتين والقاعدة الربحية التي نمت بشكل ملفت خلال السنوات الخمس الماضية.

وحققت «زين السعودية» نمواً في أرباحها بنسبة 98% خلال الربع الأول من العام الحالي لتسجل 81 مليون ريال، مقارنة بـ41 مليون ريال للربع الأول من العام 2021م، وذلك نتيجة للنمو في إيرادات قطاع الأعمال وخدمات الجيل الخامس ومصادر إيرادات أخرى، إذ سجلت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من عام 2022 نمواً بنسبة 12%، مقارنة بالربع الأول من العام 2021م، لتصل إلى 2179 مليون ريال.

وتعكس هذه النتائج الإستراتيجية الاستثمارية والتشغيلية لشركة «زين السعودية»، والتي مكنتها من التأقلم مع كل المتغيرات طوال السنوات الخمس الماضية، وفي الوقت عينه ضخ استثمارات نوعية لتطوير التجربة الرقمية في المملكة من خلال توسعة خدمات ومنتجات الجيل الخامس (5G) التي تشكل ركائز المستقبل الرقمي في العالم وتدفع عملية التحوّل الرقمي الشامل في المملكة وفق مستهدفات رؤية 2030.

وتعليقاً على هذه النتائج، قال الرئيس التنفيذي لـ«زين السعودية» المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر: «نتائج الربع الأول من العام 2022م إنما هي امتداد للأداء المالي المنسجم للشركة والمستند إلى عوامل رئيسية عدة أبرزها: تحقيق هيكلة رأسمال صلبة أسهمت في إطفاء جميع الخسائر، وحوكمة فعّالة أرست قواعد الكفاءة في التشغيل والإدارة المالية، أيضا النمو في إيرادات قطاع الأعمال وخدمات الجيل الخامس ومواصلة الاستثمار في تطوير المنتجات والخدمات الرقمية في المملكة. وعلى صعيدٍ آخر، يمكنني القول إنه، وفي إطار نهجنا لإتاحة تقنيات المستقبل ووضعها في خدمة عملائنا اليوم، فإن الربع الأول من العام 2022م شكل محطة مهمة لنا لتقديم هذه التقنيات الجديدة عبر عقدنا للعديد من الشراكات الإستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال».

وأضاف: لقد ركزنا جهودنا على الابتكار وأعلنا إطلاق تقنية الاعتماد الكامل لشبكة الجيل الخامس 5G Stand-Alone، لتحقق سبقاً تقنياً جديداً على مستوى المملكة كونها الشركة الأولى التي تحقق هذا الإنجاز النوعي، لندشّن بالتالي خلال المرحلة المقبلة من استخدامات وتطبيقات الجيل الخامس المستقبلية. ومن خلال هذا الاستثمار النوعي الجديد، سنفتح آفاقاً جديدة لنمو الخدمات الرقمية وتمكين مجتمعيّ الأفراد والأعمال لمواكبة مسيرة التحوّل الرقمي الشامل في المملكة، وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030. وأعقبنا ذلك بإطلاق شبكة الجيل الخامس المحلية 5G LAN لتكون أول مشغل اتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يدشن هذه الخدمة لنوفر لعملائنا في قطاع الأعمال تجربة موثوقة وعصرية وآمنة بغض النظر عن عدد الأجهزة وطبيعة اتصالها بالشبكة، إذ ستغنيهم عن إنفاق استثمارات على المعدات وعقود الصيانة.

يذكر أن «زين السعودية» أطلقت العديد من الشراكات الإستراتيجية مع عمالقة التقنية في العالم، من خلال مشاركاتها في أهم الأحداث العالمية للتقنية التي شهدها الربع الأول، حيث حضرت «زين السعودية» في مؤتمر LEAP التقني الدولي الذي استضافته المملكة بتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز. وخلال هذه المشاركة، أعلنت تأسيس PLAYHERA MENA باستثمارات تصل إلى 375 مليون ريال، أيضا وقعت 16 مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون مع كبرى شركات التقنية العالمية، لتساهم في تحويل LEAP إلى منبر فريد للكشف عن التوجهات المستقبلية والمرحلة المقبلة للتطوير والابتكار التقني في المملكة، أيضا وقعت شركة «تمام» ذراع «زين السعودية» للتقنية المالية مذكرة تفاهم مع شركة سمة للمعلومات الائتمانية لتطوير مستقبل فنتك واعد. كذلك، شاركت في المؤتمر العالمي للجوال MWC الذي انعقد في برشلونة من 28 فبراير إلى 3 مارس 2022م. ووقعت زين السعودية عدداً من مذكرات التفاهم واتفاقيات الشراكة. وعززت «زين السعودية» شراكتها الإستراتيجية مع NVIDIA، مزوّد الألعاب الإلكترونية الرائد في الحوسبة، لتعلن توسعة منصة GeForce NOW للألعاب السحابية لتخدم الأسواق الإقليمية.

وتستمر «زين السعودية» في العمل على أكثر من صعيد لتطوير منظومة رقمية متكاملة توفر محفظة متنوعة من خدمات الأفراد وقطاع الأعمال، بالإضافة إلى رقمنة قطاعات اقتصادية وخدماتية متنوعة، سواء التقنية المالية أو الترفيه الرقمي أو غيرهما من القطاعات، لتحاكي لغة العصر وتواكب المتغيرات المستقبلية.